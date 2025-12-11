Logo
Large banner

Šta nam zvijezde donose danas?

Izvor:

Agencije

11.12.2025

07:09

Komentari:

0
Шта нам звијезде доносе данас?
Foto: Pixabay

Još jedan uzbudljiv astrološki dan je pred nama. Evo šta očekuje svaki horoskopski znak.

Ovan

Danas ste fokusirani i uspješno privodite kraju započete obaveze. Zauzetima prija miran ton i lako emocionalno usklađivanje. Slobodne može privući stabilna i praktična osoba. Zdravlje dobro uz povremenu napetost u stomaku.

Bik

Poslovne obaveze teku mirno i bez većih promjena. Zauzeti traže nježnost i jednostavnu sigurnost u odnosu. Slobodni mogu primijetiti tihi interes nekoga iz okruženja. Moguća je blaga ukočenost vrata.

Blizanci

Dobro se snalazite u praktičnim zadacima i uređivanju dokumenata. Zauzetima prija smiren razgovor koji donosi stabilnost. Slobodne privlači intelektualna razmjena i dublji razgovor. Moguć je mentalni zamor.

Rak

Poslovi i finansijske odluke teku stabilno i bez pritiska. Zauzete prati mirna i stabilna energija u odnosu. Slobodni mogu primijetiti diskretan interes osobe iz okruženja. Zdravlje je veoma dobro.

Lav

Danas radite disciplinovano i usmjereno na rezultat. Zauzetima više prija nježnost nego rasprave. Slobodne može privući neko ko djeluje stabilno i sigurno u sebe. Moguć je blag bol u leđima.

Djevica

Odlično rješavate obaveze i držite sve pod kontrolom. Zauzetima prija miran emocionalni tempo i sitni gestovi pažnje. Slobodni mogu osjetiti simpatiju kroz posao ili svakodnevicu. Zdravlje je veoma dobro.

Vaga

Dan je dobar za dogovore i usaglašavanje stavova. Zauzetima donosi harmoničnu komunikaciju. Slobodne može privući stamena i elegantna osoba. Zdravlje dobro uz blago umorne noge.

Škorpija

Danas ste produktivni i rješavate nešto što ste odlagali. Zauzetima se otvara prostor za dubok i iskren razgovor. Slobodne privlači osoba snažne energije. Moguća je napetost u vratu i ramenima.

Strijelac

Vraćate se praktičnim obavezama i bolje se organizujete. Zauzetima prija topla i nježna komunikacija. Slobodne može zainteresovati neko ko donosi mir i stabilnost. Zdravlje je dobro.

Jarac

Poslove obavljate lako i efikasno tokom dana. Zauzeti uživaju u stabilnosti i mirnim trenucima. Slobodni mogu upoznati pouzdanu i sigurnu osobu. Zdravlje je odlično.

Vodolija

Fokusirani ste na razgovore i saradnju koji donose rješenja. Zauzetima treba jasnije izražavanje i mentalna blizina. Slobodne može privući neko kroz zanimljiv razgovor. Moguća je blaga nervna napetost.

Ribe

Danas lako organizujete obaveze i završavate nagomilano. Zauzetima prija tiha i nježna energija u odnosu. Slobodni mogu primijetiti nekoga iz okruženja u novom svjetlu. Zdravlje je odlično.

Podijeli:

Tag:

Horoskop

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Moskva/Kremlj

Svijet

Oborena 32 ukrajinska drona iznad Moskve, aerodromi zatvoreni više sati

2 h

0
Вјера кадионица црква свештеник

Društvo

Obilježavamo Svetog Stefana: Pomaže parovima koji ne mogu imati djecu, jednu stvar treba izbjegavati

3 h

0
Struja, električna energija

Banja Luka

Brojne ulice i naselja danas bez struje

3 h

0
Пленковић у Бањалуци

Region

Plenković u Banjaluci

3 h

0

Više iz rubrike

Радница отпуштена јер је упорно долазила прерано на посао

Zanimljivosti

Radnica otpuštena jer je uporno dolazila prerano na posao

11 h

0
Ово су најпозитивнији знакови хороскопа: Насмију вас и када вам није најбољи дан

Zanimljivosti

Ovo su najpozitivniji znakovi horoskopa: Nasmiju vas i kada vam nije najbolji dan

15 h

0
"Кренули јутрос, стижемо можда до Божића": Срби масовно путују у овај град, а на граници колапс?

Zanimljivosti

"Krenuli jutros, stižemo možda do Božića": Srbi masovno putuju u ovaj grad, a na granici kolaps?

16 h

0
horoskop astrologija

Zanimljivosti

3 znaka ulaze u najlepši period godine

20 h

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

10

00

Prvi snimci horora na Savi, mrtve izvlače iz rijeke: Držali su se za splav

09

57

Vozač iz Doboja uhapšen zbog prijetnji policajcu

09

55

Vipotnik: Hrvatska da poštuje međunarodne konvencije i status članice EU

09

55

Otkazan koncert Ace Lukasa u Banjaluci

09

54

Pljačkaši Luvra izmakli policiji za 30 sekundi: Istraga otkrila velike propuste

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner