"Krenuli jutros, stižemo možda do Božića": Srbi masovno putuju u ovaj grad, a na granici kolaps?

Izvor:

B92

10.12.2025

17:42

Komentari:

0
Sezona adventa je uveliko počela u Evropi, a Srbima, jedan od omiljenih je onaj u Temišvaru, kako zbog blizine, tako i zbog niskih cijena.

Međutim, iako putovanje u Temišvar u ovo doba godine pruža doživljaj kao iz bajke, postoji jedan problem - prevelike gužve na granici sa Rumunijom, koje će se vjerovatno pogoršati sa uvođenjem EES sistema koje se uskoro očekuje.

Tokom prethodnog vikenda na desetine autobusa iz Srbije se uputilo ka Temišvaru što je izazvalo ogromne gužve na graničnom prelazu Vršac-Vatina na koje se čekalo nekoliko sati.

Putnici su na društvenim mrežama dijelili snimke sa putovanja uz šaljive komentare.

"Krenuli jutros, stižemo možda do Božića", napisala je jedna korisnica TikToka uz video koji je podijelila.

@bojanatomic7 Mali update vezano za prelazak graničnog prelaza Vatin. 06.12. smo krenuli u 9:30 iz Beograda na advent u Temišvar.Na granicu smo stigli u 12h i čekali sve do 14h 😳 da bi onda još čekali na ulazak u Rumuniju tako još sigurno sat vremena i konačno stigli u 17h po njihovom vremenu 🤦🏻‍♀️ #temišvar#advent#adventutemisvaru#božićnimarket#rumunia🇷🇴 ♬ original sound - Metnem

Turisti iz Srbije na društvenim mrežama navode i da su na graničnom prelazu Vatin bili nekoliko sati.

"Krenuli smo 06.12. u 9:30 iz Beograda na advent u Temišvar. Na granicu smo stigli u 12 časova i čekali sve do 14 časova, da bi onda još čekali na ulazak u Rumuniju, još sigurno sat vremena i konačno stigli u 17 časova", napisala je jedna putnica.

Situacija će verovatno biti još gora kada se na ovom graničnom prelazu uvede novi EES sistem koji podrazumijeva davanje otisaka prstiju i fotografije lica na graničnom prelazu.

