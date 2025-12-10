Vesni Zmijanac pogoršano zdravstveno stanje, zadržana u bolnici

Ona je, kako pišu mediji, podvrgnuta daljim ispitivanjima.

Nakon što je Vesni Zmijanac ukazana pomoć ljekara, puštena je kući, međutim s obzirom na to da joj je opet pozlilo, ljekari su je vratili u bolnicu na dalja ispitivanja.

Vesni je danas produžen boravak u bolnici radi daljih ispitivanja, zbog lošeg zdravstvenog stanja, piše Pink.rs.

Pjevačica se inače prije pet dana oglasila iz bolnice i otkrila kako se osjeća.

“Dragi moji, samo da vam javim da sam dobro. Moram da odmorim, zadala sam sebi tempo kao kada sam bila mlada. Sutrašnji nastup u Doboju pomeramo za drugi datum, uskoro vam javljam kada. Voli vas vaša Vesna- napisala je tada.

(GrandTV)