Oglasio se Partizan zbog novog trenera

Izvor:

Agencije

10.12.2025

16:00

Komentari:

0
Огласио се Партизан због новог тренера
Foto: Tanjug / AP

KK Partizan oglasio se saopštenjem dva dana pred vječiti derbi sa Crvenom zvezdom u Evroligi.

Partizan će u petak dočekati vječitog rivala u 15. kolu elitnog takmičenja, a prvi derbi u sezoni crno-bijeli dočekuju sa Mirkom Ocokoljićem kao trenerom ekipe.

Danima unazad mediji spekulišu ko bi mogao da preuzme klupu nakon odlaska Željka Obradovića, a posljednja u nizu informacija jeste da je klub iz Humske dogovorio sve sa Đoanom Penjarojom.

Кошаркаши Партизана

Košarka

Pao dogovor o nasljedniku Obradovića: Penjaroja u Partizanu

To je bio razlog da se Partizan oglasi saopštenjem.

"Dva dana uoči derbija protiv Crvene zvezde, sve misli u KK Partizan Mocart Bet su usmjerene upravo na ovaj duel.

Parni valjak nije potpisao ugovor sa novim trenerom i ovim putem apeluje na medije da ne prenose aktuelne glasine. Klub stabilno funkcioniše uz maksimalnu podršku aktuelnom stručnom štabu tokom priprema za predstojeći derbi.

Sve raspoložive ulaznice za ovaj duel su rasprodate, interesovanje je ogromno, stoga se sa punim pravom vjeruje da će Beograd ovog petka ponovo biti košarkaška prestonica Evrope", stoji u saopštenju Partizana.

