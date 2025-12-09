Borac savladao Vojvodinu u derbiju kola

Banjalučani su pred svojom publikom u dvorani Borik nadigrali rivala koji pretenduje na prvo mjesto, ali protiv nadahnutog domaćina, Novosađani nisu imali rješenje.

Igrač utakmice bio je Dark Talić, flertovao je sa tripl dabl učinkom te je susret završio sa 18 poena, devet skokova i sedam asistencija.

Čak pet domaćih igrača imalo je dvocifren učinak pa je Dušan Makitan ubacio 17 poena, kapiten Srđan Gavrić 16, a Dušan Tanasković je uz 15 poena imao i devet skokova. Amerikanac Tajron Heris dodao je 12, pa Borac sada ima skor 3-1 u ABA 2 ligi.

Ovo je Banjalučanima treći trijumf zaredom.

Konačno su nakon 26. oktobra dočekali da odigraju meč u Boriku, jer je raspored bio neumoljiv.