Preminuo nekada najteži čovjek na svijetu

Najteži čovjek na svijetu, Huan Pedro Franko, preminuo je u 41. godini nakon infekcije bubrega, prenosi britanski San.

Franko, koji je nekada držao Ginisov rekord za najtežeg čovjeka na planeti, preminuo je u bolnici nakon što mu se zdravstveno stanje pogoršalo. Njegovu smrt potvrdio je doktor Hoze Antonio Kastaneda.

Komplikacije su se pojavile nekoliko dana prije smrti, 24. decembra, u centralnoj meksičkoj državi Aguaskalientes.

🚨 ¡ÚLTIMA HORA! FALLECE EL HOMBRE MÁS OBESO DEL MUNDO ⚖️🕊️



Juan Pedro Franco (41 años) murió en México por complicaciones renales.



En 2017 rompió el Récord Guinness al pesar casi 600 kilos. Un caso médico impactante que termina en luto. ⚠️



Entrá para ver la nota 👇… pic.twitter.com/MaAMR9srIa — La Nueva Radio YA (@nuevaya) December 30, 2025

Huan je stekao međunarodnu slavu 2017. godine, kada je zabilježen kao najteži čovjek na svijetu sa težinom od gotovo 600 kilograma. Tada je imao 32 godine i većinu vremena je provodio u krevetu.

Ipak, iste godine odlučio je da promijeni život i počeo je program mršavljenja pod nadzorom dr Kastanede.

Pratila ga je stroga mediteranska dijeta fokusirana na voće i povrće, a zatim je podvrgnut dvjema operacijama. Prvo mu je urađena operacija smanjenja želuca, a kasnije i gastrični bajpas.

Ove promjene u ishrani i operacije dovele su do gubitka 49 odsto njegove prvobitne tjelesne mase, što ga je učinilo gotovo neprepoznatljivim.

Dr Kastaneda izrazio je saučešće porodici Huana Franka. Dodao je da su njegovo strpljenje, istrajnost i otvorenost u djeljenju životne priče motivisali druge da se suoče sa sopstvenim zdravstvenim izazovima, prenosi Telegraf.rs.