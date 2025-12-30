Logo
Preminuo nekada najteži čovjek na svijetu

Izvor:

Telegraf

30.12.2025

20:59

Komentari:

0
Преминуо некада најтежи човјек на свијету
Foto: Printscreen/Youtube

Najteži čovjek na svijetu, Huan Pedro Franko, preminuo je u 41. godini nakon infekcije bubrega, prenosi britanski San.

Franko, koji je nekada držao Ginisov rekord za najtežeg čovjeka na planeti, preminuo je u bolnici nakon što mu se zdravstveno stanje pogoršalo. Njegovu smrt potvrdio je doktor Hoze Antonio Kastaneda.

Komplikacije su se pojavile nekoliko dana prije smrti, 24. decembra, u centralnoj meksičkoj državi Aguaskalientes.

Huan je stekao međunarodnu slavu 2017. godine, kada je zabilježen kao najteži čovjek na svijetu sa težinom od gotovo 600 kilograma. Tada je imao 32 godine i većinu vremena je provodio u krevetu.

Ipak, iste godine odlučio je da promijeni život i počeo je program mršavljenja pod nadzorom dr Kastanede.

Pratila ga je stroga mediteranska dijeta fokusirana na voće i povrće, a zatim je podvrgnut dvjema operacijama. Prvo mu je urađena operacija smanjenja želuca, a kasnije i gastrični bajpas.

Ove promjene u ishrani i operacije dovele su do gubitka 49 odsto njegove prvobitne tjelesne mase, što ga je učinilo gotovo neprepoznatljivim.

Dr Kastaneda izrazio je saučešće porodici Huana Franka. Dodao je da su njegovo strpljenje, istrajnost i otvorenost u djeljenju životne priče motivisali druge da se suoče sa sopstvenim zdravstvenim izazovima, prenosi Telegraf.rs.

