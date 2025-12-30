Džudo klub ''Banjaluka'' najbolji u zemlji: Ponovo se diče titulom ekipnog šampiona Srpske

Izvor:
S krajem godine Džudo klubu ''Banjaluka'' osvarila se i najveća sportska želja.
Nakon skoro dvije decenije ponovo se diče titulom ekipnog šampiona Republike Srpske, i to u obje konkurencije-muškoj i ženskoj. Marljiv rad, kažu džudisti, stigao je na naplatu.
Uz rame muškoj ekipi stale su i dame. Na putu do šampionskog trona Republike Srpske savladale su prnjavorski Soko i Kozaru iz Gradiške.
Džudo: "Kodokan" i "Plavi Svijet" zajedničkim snagama stvaraju šampione
Na licu im trenera neskriven je ponos. Dejan Ćup nekada je i sam kao džudista Banjaluke osvajao titulu šampiona Republike Srpske, ali ova, protkana njegovim stručnim znanjem i iskustvom, kaže, neuporedivo mu je srcu draža.
U klubu trenira oko stotinjak članova svih uzrasta. Zajedničko im je da su od prvog treninga naučeni da put do uspjeha vodi kroz rad i disciplinu, ali zajednička je i muka svih u ovom sportskom taboru.
Od kad su ostali bez svoje sale za trening prinuđeni su da nova znanja stiču u znatno manjoj. Rješenje za ovaj problem i dalje je tek pusto obećanje nadležnih u gradskoj upravi.
„Trofej Gradiške 2025" okupio najbolje mlade džudiste u regionu
Džudo klub Banjaluka ove godine je proslavio 40. rođendan, a sem sportskih rezultata diči se i svojim turnirom "Kup Stevana Markovića" na koji već skoro dvije decenije pristiže regionalna elita ovog sporta, ali i posebni im gosti-klub pobratim "Turbo Strojtelj" iz Sankt Peterburga.
