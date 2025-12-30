Tragedija: Čuvena odbojkašica umrla na aerodromu, srušila se pred povratak kući

Grčki sport zavijen je u crno nakon vijesti o iznenadnoj smrti Margarite Ekonomopulu, bivše odbojkašice i potpredsjednice Upravnog odbora Olimpijskog sportskog centra u Atini (OAKA).

Kako prenose grčki mediji, Margarita se nalazila na odmoru na Tajlandu. Tragedija se dogodila na samom aerodromu, u trenutku kada se spremala za povratak u rodnu Grčku. Nesrećna djevojka je iznenada izgubila svijest i srušila se, a ubrzo je konstatovana smrt.

Tačan uzrok smrti i dalje nije poznat i predmet je istrage.

Margarita Ekonomopulu rođena je 11. aprila 1990. godine. Tokom svoje bogate odbojkaške karijere nastupala je na poziciji srednjeg blokera, a dubok trag ostavila je u brojnim atinskim klubovima.

Od aktivnog igranja odbojke oprostila se 2022. godine, nakon čega se posvetila sportskoj diplomatiji i radu u okviru kompleksa OAKA.

Povodom ove velike tragedije, zvaničnim saopštenjem oglasio se i Odbojkaški savez Grčke:

"Predsjednik Jorgos Karabetcos, Upravni odbor Odbojkaškog saveza Grčke i cijela odbojkaška zajednica sa tugom u srcu izražavaju saučešće povodom iznenadne smrti Margarite Ekonomopulu. Odbojkašica koja je igrala za mnoge atinske klubove izdahnula je na aerodromu na Tajlandu, odakle se vraćala sa odmora", prenosi Telegraf.

U saopštenju se dodaje da je ova vijest stigla kao "grom iz vedra neba", ne samo za odbojku, već i za cijeli sportski svijet, s obzirom na njenu visoku funkciju u OAKA.