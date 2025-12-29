Prve slike jezive nesreće u kojoj je povrijeđen Entoni Džošua

Bivši britanski bokserski šampion u superteškoj kategoriji Entoni Džošua povrijeđen je u saobraćajnoj nesreći u Nigeriji u kojoj je poginulo dvoje ljudi, saopšteno je iz lokalne policije.

U saopštenju se navodi da je Džošua /36/ lakše povrijeđen nakon sudara njegovog automobila sa drugim vozilom u nigerijskoj državi Ogun.

Scena Jezivo! Entoni Džošua povrijeđen u nesreći u kojoj su poginule dvije osobe

Policija je započela istragu o uzroku nesreće.

Džošua nije bio dostupan Rojtersu da prokomentariše nesreću.