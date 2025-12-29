Logo
Prve slike jezive nesreće u kojoj je povrijeđen Entoni Džošua

29.12.2025

14:57

Foto: Tanjug / AP / Lynne Sladky

Bivši britanski bokserski šampion u superteškoj kategoriji Entoni Džošua povrijeđen je u saobraćajnoj nesreći u Nigeriji u kojoj je poginulo dvoje ljudi, saopšteno je iz lokalne policije.

U saopštenju se navodi da je Džošua /36/ lakše povrijeđen nakon sudara njegovog automobila sa drugim vozilom u nigerijskoj državi Ogun.

entoni dzosua

Scena

Policija je započela istragu o uzroku nesreće.

Džošua nije bio dostupan Rojtersu da prokomentariše nesreću.

