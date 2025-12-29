Prve slike jezive nesreće u kojoj je povrijeđen Entoni Džošua

29.12.2025
14:57
Komentari:0
Bivši britanski bokserski šampion u superteškoj kategoriji Entoni Džošua povrijeđen je u saobraćajnoj nesreći u Nigeriji u kojoj je poginulo dvoje ljudi, saopšteno je iz lokalne policije.
U saopštenju se navodi da je Džošua /36/ lakše povrijeđen nakon sudara njegovog automobila sa drugim vozilom u nigerijskoj državi Ogun.
Scena
Jezivo! Entoni Džošua povrijeđen u nesreći u kojoj su poginule dvije osobe
Policija je započela istragu o uzroku nesreće.
Džošua nije bio dostupan Rojtersu da prokomentariše nesreću.
𝐏𝐇𝐎𝐓𝐎𝐒: : 𝐀𝐧𝐭𝐡𝐨𝐧𝐲 𝐉𝐨𝐬𝐡𝐮𝐚 𝐢𝐧 𝐫𝐨𝐚𝐝 𝐜𝐫𝐚𝐬𝐡, 𝐭𝐰𝐨 𝐝𝐢𝐞— Punch Newspapers (@MobilePunch) December 29, 2025
World-renowned boxer Anthony Joshua was involved in a road accident today in Makun, Ogun State.https://t.co/ToE0jblLEE
Credit: Adeniyi Orojo pic.twitter.com/gy68Z8aUTX
