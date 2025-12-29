Logo
Oglasila se škola iz Laktaša o padanju učenika u nesvijest

ATV

29.12.2025

14:53

Огласила се школа из Лакташа о падању ученика у несвијест
Srednjoškolski centar u Laktašima oglasio se povodom informacija koje su objavljene u medijima i na društvenim mrežama da je desetine đaka gubilo svijest i da je intervenisala Hitna pomoć, tvrdeći da su u pitanju nepotpune i neprovjerene informacije, ali potvrđuju da je ipak u pitanju pet učenika.

Kažu da niti jedan slučaj narušenosti zdravstvenog stanja učenika nije shvaćen neozbiljno i da je škola postupila u skladu sa važećim Zakonom i protokolima koji definišu postupanje škole u navedenim situacijama.

"Takođe naglašavamo da škola nema ovlaštenja da utvrđuje uzroke zdravstvenih stanja učenika, da procjenjuje zdravstveno stanje, uzroke gubitka svijesti ili druge simptome. Navedeno je isključivo u nadležnosti zdravstvenih ustanova i stručnih medicinskih timova, koji su o svim situacijama blagovremeno obaviješteni", kazali su iz ove obrazovne ustanove.

Dodaju da škola trenutno broji 203 učenika i 37 zaposlenih, a tegobe o kojima se govori u javnosti, kao što su gubitak svijesti i malaksalost, po evidencijama škole zabilježene su kod pet učenika, a ne kod desetina učenika, sa tim da su, kako kažu, navedene tegobe kod jednog učenika prisutne još od ranije, iz perioda osnovne škole.

"Kod svih učenika nisu prisutne tegobe od septembra, te negiramo iznesene navode da se radi o masovnom padanju u nesvijest. Škola intenzivno sarađuje sa roditeljima ovih učenika, te su kroz multisektorski tim škole uključene i druge ustanove", navode iz ove škole.

O svim preduzetim aktivnostima i mjerama, saradnji sa učenicima, njihovim roditeljima, uključenim ustanovama, kažu da vode urednu evidenciju, ali da ne smiju iznositi detalje u cilju zaštite privatnosti učenika i njihovih porodica.

Laktaši

srednja škola

