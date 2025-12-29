Logo
Tadić: Bošnjaci i dalje opsjednuti idejom osvajanja teritorije Srpske

Izvor:

SRNA

29.12.2025

14:27

Komentari:

0
Тадић: Бошњаци и даље опсједнути идејом освајања територије Српске

Pravnik Ognjen Tadić rekao je da izjave pojedinih bošnjačkih predstavnika potvrđuju da su i dalje opsjednuti idejom osvajanja teritorije Republike Srpske.

Tadić je istakao da se nižu poruke mržnje i istorijskog revizionizma, poput izjave potpredsjednika SDA Harisa Zahiragića, pa do najnovije od nekadašnjeg poglavara Islamske zajednice u BiH Mustafe Cerića koji poziva Bošnjake da kupuju što više stanova u Republici Srpskoj.

- Svaki otvoreni ili prikriveni neprijatelj Republike Srpske pokazao je svoje pravo lice. To je ono isto lice koje je uzrok svakog zla na ovom prostoru od dolaska Osmanlija do današnjeg dana - rekao je Tadić za Srnu.

Cerić je pozvao Bošnjake da kupuju što više stanova u Republici Srpskoj, u Banjaluci i Bijeljini, na svakoj teritoriji. "Mi smo ti koji ćemo čuvati teritorijalni integritet i suverenitet BiH na način da se ne odričemo jednog pedlja zemlje", rekao je bivši poglavar Islamske zajednice u BiH.

Tag:

Ognjen Tadić

