Logo
Large banner

Dodik: Nastavićemo da podižemo životni standard penzionera

29.12.2025

14:17

Komentari:

3
Додик: Наставићемо да подижемо животни стандард пензионера
Foto: ATV

Ponosan sam što je Republika Srpska jedno od rijetkih društava koje je uspjelo da u decembru isplati dvije penzije, novembarsku i decembarsku, naveo je predsjednik SNSD-a Milorad Dodik.

"Naši penzioneri su to zaslužili doprinosom koji su dali stvaranju i razvoju Srpske. Nastavićemo da podižemo životni standard ove populacije, jer je samo društvo koje vodi brigu o najstarijima i najmlađima pravedno i humano", napisao je Dodik na Iks-u.

Istakao je da će januarska penzija biće uvećana, a vjeruje da će u novoj, 2026. godini uslijediti još jedno povećanje.

- Svim penzionerima, prije svega, želim mnogo zdravlja, porodične sreće i radosti u njihovoj Republici Srpskoj! - poručio je Dodik.

Podijeli:

Tag:

Milorad Dodik

Komentari (3)
Large banner

Više iz rubrike

Тушевљак: Нова оптужница против генерала Крстића - нова хајка на Србе

Republika Srpska

Tuševljak: Nova optužnica protiv generala Krstića - nova hajka na Srbe

2 h

1
Додик: Церићев позив Бошњацима да "насељавају Српску" покушај реализације ратних циљева о унитарној БиХ

Republika Srpska

Dodik: Cerićev poziv Bošnjacima da "naseljavaju Srpsku" pokušaj realizacije ratnih ciljeva o unitarnoj BiH

3 h

16
Драшко Станивуковић са Драганом Галићем који се прикључио Покрету Сигурна Српска

Republika Srpska

VRS, PDP, NPS: Odakle je sve dezertirao Dragan Galić?

4 h

8
Тужилаштво БиХ подигло оптужницу против генерала Крстића

Republika Srpska

Tužilaštvo BiH podiglo optužnicu protiv generala Krstića

4 h

2
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

16

05

Očekuju se promjene: Kako će avio-putovanja izgledati 2026. godine

15

59

Saobraćajni kolaps u Banjaluci: "Čovjek osijedi dok prođe"

15

49

Zbog zabrane telefona učenici ne znaju da gledaju na sat: Nisu znali šta pokazuje mala, a šta velika kazaljka

15

39

Nezakoniti dokazi oborili optužnicu tužilaštva!

15

38

Savjet ministara BiH usvojio odluku: Kanabis legalizovan u medicinske svrhe

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner