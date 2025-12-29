Dodik: Nastavićemo da podižemo životni standard penzionera

29.12.2025
14:17
Komentari:3
Ponosan sam što je Republika Srpska jedno od rijetkih društava koje je uspjelo da u decembru isplati dvije penzije, novembarsku i decembarsku, naveo je predsjednik SNSD-a Milorad Dodik.
"Naši penzioneri su to zaslužili doprinosom koji su dali stvaranju i razvoju Srpske. Nastavićemo da podižemo životni standard ove populacije, jer je samo društvo koje vodi brigu o najstarijima i najmlađima pravedno i humano", napisao je Dodik na Iks-u.
Istakao je da će januarska penzija biće uvećana, a vjeruje da će u novoj, 2026. godini uslijediti još jedno povećanje.
- Svim penzionerima, prije svega, želim mnogo zdravlja, porodične sreće i radosti u njihovoj Republici Srpskoj! - poručio je Dodik.
Ponosan sam što je Republika Srpska jedno od rijetkih društava koje je uspjelo da u decembru isplati dvije penzije, novembarsku i decembarsku.— Milorad Dodik (@MiloradDodik) December 29, 2025
Naši penzioneri su to zaslužili doprinosom koji su dali stvaranju i razvoju Srpske.
Nastavićemo da podižemo životni standard ove…
Republika Srpska
2 h1
Republika Srpska
3 h16
Republika Srpska
4 h8
Republika Srpska
4 h2
Najnovije
Najčitanije
16
05
15
59
15
49
15
39
15
38
Trenutno na programu