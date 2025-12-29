Logo
Tužilaštvo BiH podiglo optužnicu protiv generala Krstića

Izvor:

SRNA

29.12.2025

11:53

Komentari:

1
Тужилаштво БиХ подигло оптужницу против генерала Крстића
Foto: Youtube screenshot/ Oslobodjenje

Tužilaštvo BiH podiglo je optužnicu protiv generala Vojske Republike Srpske Radislava Krstića /77/ koja ga kao komandanta Druge romanijske motorizovane brigade tereti za napad na sokolačko selo Novoseoci, nastanjeno Bošnjacima.

Tužilaštvo Krstića tereti za navodni ratni zločin nad stanovnicima Novoselaca.

Optužnica se odnosi na dešavanja sa 21. na 22. septembar 1992. godine na lokaciji Ivan Polje.

General Krstić prebačen je u aprilu u Estoniju, gdje je nastavio da izdržava zatvorsku kaznu od 35 godina na koju je osuđen u Haškom tribunalu.

zemljotres potres

Svijet

Tresao se u Peruu! Broje se povrijeđeni

Krstić je uhapšen 2. decembra 1998. godine, a dan kasnije je prebačen u Haški tribunal. General Krstić je više puta tražio da bude pušten na slobodu, jer je izdržao dvije trećine kazne.

Tužilaštvo BiH

Optužnica

Vojska Republike Srpske

general

Komentari (1)
