Bugarska prelazi na evro od 1. januara, mišljenja građana podijeljena

Bugarska će od 1. januara zvanično uvesti evro kao nacionalnu valutu, čime će postati 21. članica evrozone, nakon što je ove godine ispunila sve formalne kriterijume, uključujući inflaciju, budžetski deficit, dugoročne kamatne stope i stabilnost deviznog kursa.

Ulazak u evrozonu predstavlja važan institucionalni i ekonomski korak za zemlju od 6,7 miliona stanovnika, koja je članica Evropske unije od 2007. godine, prenosi Rojters.

Pored zamjene leva evrom, Bugarska će dobiti i mjesto u Savjetu guvernera Evropske centralne banke, što joj omogućava direktno učešće u donošenju odluka o monetarnoj politici.

Za poslovni sektor Bugarske, posebno za kompanije koje posluju sa inostranstvom, prelazak na evro donosi smanjenje transakcionih troškova, ukidanje valutnih konverzija i jednostavnije fakturisanje.

Privrednici ističu da će nova valuta povećati transparentnost cijena, olakšati trgovinu i unaprijediti investicionu atraktivnost zemlje.

Neki građani Bugarske su ipak zabrinuti zbog mogućeg rasta cijena i političke nestabilnosti, naročito nakon što je vlada u Sofiji ovog mjeseca podnijela ostavku usred protesta protiv predloženog povećanja poreza.

Istraživanja javnog mnjenja pokazuju da je društvo podijeljeno povodom usvajanja evra, dok poslovna zajednica snažno podržava ulazak u evrozonu.

Državne institucije su već započele pripreme za tranziciju, tako da su cijene u prodavnicama širom Sofije istaknute i u levima i u evrima, dok vladine kampanje i medijski oglasi informišu građane o fiksnom kursu i tehničkim aspektima zamjene valute.

Analitičari upozoravaju da bi starija populacija, posebno u ruralnim područjima Bugarske, mogla da ima poteškoća sa prilagođavanjem na evropsku valutu.

Bugarska će se evrozoni pridružiti tri godine nakon Hrvatske, koja je evro uvela u januaru 2023. godine.

Ovim proširenjem, broj građana koji koriste evro premašiće 350 miliona, čime će se dodatno učvrstiti uloga zajedničke valute kao jednog od ključnih stubova evropske ekonomske integracije, dodaje britanska agencija.