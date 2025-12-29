Bizarno! Vlasnik mrtvačnice preprodavao leševe

Kada su studenti medicine ušli u Harvardsku mrtvačnicu , nisu imali pojma da se jedan od najmračnijih skandala u istoriji američke akademije odvija iza zatvorenih vrata. Sedrik Lodž , dugogodišnji upravnik Harvardske mrtvačnice, osuđen je na osam godina zatvora zbog višegodišnje ilegalne prodaje doniranih dijelova tijela za nauku.

Prema sudskoj presudi, između 2018. i 2020. godine, Lodž je sistematski uklanjao dijelove tijela pokojnika prije kremacije i slao ih kupcima širom Sjedinjenih Država. Mozgovi, ruke, pa čak i ljudska lica završili su na crnom tržištu. Njegova supruga , Deniz Lodž , takođe je bila umješana u zločin, pomažući mu u distribuciji, i osuđena je na nešto više od godinu dana zatvora zbog svoje uloge.

Tužiteljka Alisan Martin je tokom suđenja istakla gotovo nevjerovatan nivo bizarnosti zločina. U jednom slučaju, koža preminule osobe je korišćena za izradu kožnog omota knjige, dok je u drugom prodato ljudsko lice. „Možda da bi se izložilo na polici, ili možda za nešto još jezivije“, rekla je Martin, dodajući da je Lodž „tretirao dijelove voljenih ljudskih bića kao dekorativne predmete koji bi se mogli prodati za nekoliko hiljada dolara “.

Svijet Potonuo čamac sa migrantima, ima mrtvih

Sedrik Lodž je radio na Harvardu skoro tri decenije , stekavši reputaciju pouzdanog i posvećenog zaposlenog. Međutim, iza kulisa njegovog svakodnevnog rada odvijala se tajna operacija u kojoj su tijela donirana nauci, sa ciljem obrazovanja budućih ljekara, završavala u rukama kolekcionara i na bizarnom crnom tržištu.

Na sudu u Pensilvaniji, Lodž se izjasnio krivim i izrazio kajanje, dok je njegov advokat opisao njegove postupke kao „gnusne i neodbranjive“. Nakon što je skandal otkriven 2023. godine, Harvard je obustavio svoj program doniranja organa na pet mjeseci i sproveo internu istragu.

Svijet Ljudi u šoku zbog prizora iz crkve: Isus kao vanzemaljac?

Istraga je pokazala da Lodž nije djelovao sam. Najmanje šest osoba, uključujući zaposlenog u krematorijumu u državi Arkanzas, priznalo je krivicu. Ipak, sud je odbacio građanske tužbe koje su porodice pokojnika podnijele protiv Harvarda, tvrdeći da institucija nije bila direktno umješana u krivična djela.

Slučaj je ozbiljno poljuljao povjerenje javnosti u naučne i medicinske institucije, podsjećajući koliko tanka može biti linija između etike i užasa. Doniranje tijela nauci, čin koji bi trebalo da služi napretku medicine i čovječanstva, u ovom slučaju je pretvoren u mračnu trgovinu smrću.

(dnevno)