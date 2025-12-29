Zamjenik predsednika Savjeta Ruske Federacije Konstantin Kosačov objavio da je, po njegovom mišljenju, 2026. godina odlučujuća za ukrajinsku krizu.

"Godina 2026. mogla bi biti presudna u ukrajinskoj krizi - ako 'strana mira' trijumfuje nad 'stranom rata', kompromisna rješenja mogu biti brzo usvojena", ocijenio je danas Kosačov.

On je u kolumni za Tass istakao da je za njega 2026. godina nade, ali da stavovi i akcije Ukrajine nisu odlučujući za rješavanje krize.

"U tom pogledu, predstojeća godina će, po mom mišljenju, biti odlučujuća. Ako 'mirovna strana' - sa Rusijom, njenim saveznicima i partnerima širom svjeta i konstruktivnim snagama u SAD i Evropi - može da deaktivira destruktivnu liniju još uticajne 'ratne strane', onda bi postizanje obostrano prihvatljivih rješenja moglo biti prilično brzo i jednostavno", napisao je Kosačov.

S druge strane, napominje on, negativni faktori koji bi mogli da odlože oporavak od krize uključuju kontinuiranu moć "evropskih jastrebova", povećanu ratnu histeriju i ishod srednjoročnih izbora u SAD 2026. godine.

"Ostaćemo optimistični i vjerovaćemo u najbolje. Ali bićemo proaktivni optimisti. To jest, učinićemo sve što je moguće i pod našom kontrolom kako bismo osigurali da 2026. godina postane prekretnica ka miru", zaključio je Kosačov.

(b92)