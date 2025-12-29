Logo
Upravo je objavljena skrivena poruka Kremlja

Izvor:

B92

29.12.2025

09:32

Управо је објављена скривена порука Кремља

Zamjenik predsednika Savjeta Ruske Federacije Konstantin Kosačov objavio da je, po njegovom mišljenju, 2026. godina odlučujuća za ukrajinsku krizu.

"Godina 2026. mogla bi biti presudna u ukrajinskoj krizi - ako 'strana mira' trijumfuje nad 'stranom rata', kompromisna rješenja mogu biti brzo usvojena", ocijenio je danas Kosačov.

On je u kolumni za Tass istakao da je za njega 2026. godina nade, ali da stavovi i akcije Ukrajine nisu odlučujući za rješavanje krize.

"U tom pogledu, predstojeća godina će, po mom mišljenju, biti odlučujuća. Ako 'mirovna strana' - sa Rusijom, njenim saveznicima i partnerima širom svjeta i konstruktivnim snagama u SAD i Evropi - može da deaktivira destruktivnu liniju još uticajne 'ratne strane', onda bi postizanje obostrano prihvatljivih rješenja moglo biti prilično brzo i jednostavno", napisao je Kosačov.

S druge strane, napominje on, negativni faktori koji bi mogli da odlože oporavak od krize uključuju kontinuiranu moć "evropskih jastrebova", povećanu ratnu histeriju i ishod srednjoročnih izbora u SAD 2026. godine.

"Ostaćemo optimistični i vjerovaćemo u najbolje. Ali bićemo proaktivni optimisti. To jest, učinićemo sve što je moguće i pod našom kontrolom kako bismo osigurali da 2026. godina postane prekretnica ka miru", zaključio je Kosačov.

