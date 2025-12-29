Ava Karabatić objavila vjeridbu i pokazala prsten

Rijaliti učesnica Ava Karabatić objavila je na društvenim mrežama da se vjerila, podijelivši fotografiju prstena na ruci i poruku kojom je potvrdila novu životnu fazu.

- Rekla sam 'da' - napisala je Karabatić uz objavu, koja je odmah izazvala veliku pažnju javnosti.

Nakon ranijih spekulacija da se na njenim fotografijama pojavljuje "izmišljeni AI partner", Ava je sada otkrila identitet svog zaručnika i detalje njihove veze.

- Lazar-Ivan nije nikakav bogataš niti kriminalac, on je medicinski tehničar koji pošteno radi u bolnici. Stan plaćamo ravnopravno, pola-pola, jer partnerstvo za mene znači zajedništvo, a ne korist - poručila je Karabatić.

Dodala je da je njen izbor rezultat lične odluke i vrijednosti koje, kako navodi, danas rijetko dolaze u prvi plan.

- Birala sam čovjeka, mir i dostojanstvo. I iza tog izbora stojim potpuno - navela je ona.

Ava Karabatić pokazala vjerenički prsten

Podsjetimo, Karabatić je nedavno izazvala brojne reakcije kada je objavila fotografiju s partnerom uz opis koji je sugerisao da je riječ o liku generisanom uz pomoć vještačke inteligencije. Taj potez pokrenuo je lavinu komentara na društvenim mrežama.

Pratioci su tada primijetili neobičan tekst ispod fotografije, u kojem je pisalo:

- Ako želiš da ti i tvoj izmišljeni AI partner izgledate realnije, pošalji mi koju želiš pozadinu iza sebe. Također, mogu ti promijeniti outfit, niko neće shvatiti da je sve laž, odnosno vještačka inteligencija.

Srbija Niču privatna groblja: Parcele bez dozvole, a pokojnici bez evidencije

Nekoliko dana kasnije, Ava je pojasnila situaciju i objavila zajedničku fotografiju sa stvarnim partnerom, ističući da on ne voli javna pojavljivanja.

- Iako moj dečko Lazar nije za medijska pojavljivanja i ne voli se pokazivati, uspjela sam ga nagovoriti bar za jednu zajedničku sliku. Kako je život čudan – koliko je godina prošlo otkako smo se upoznali u mom najljepšem gradu Zadru, u fakultetskim danima, pa nas sudbina nakon toliko vremena ponovo spoji, i to u restoranu. Izgleda da ljubav zaista ide kroz želudac. Veliki poljubac od nas - napisala je Karabatić.