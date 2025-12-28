Nikada ga nije željela: Priča o Brižit Bardo i njenom sinu

Filmska ikona Brižit Bardo, koja je preminula u 91. godini, ostavila je iza sebe jednog sina, Nikola-Žaka Šarijea. Nikola-Žak je bio djete koje nikada nije željela da ima, a njihova veza je decenijama bila ispunjena gorčinom i sudskim sporovima.

Bardo je rodila sina 1960. godine dok je bila udata za glumca Žaka Šarijea, sa kojim je glumila u filmu „Babet ide u rat“. Trudnoću je doživjela kao najveću tragediju i nikada nije u potpunosti prihvatila majčinstvo. U to vrijeme, abortus je bio ilegalan u Francuskoj, pa je glumica, savladana strahom, bezuspješno pokušavala da pronađe ljekara koji bi joj pomogao da prekine trudnoću.

„Radije bih rodila malog psa“

U svojim memoarima iz 1996. godine, „Initiales BB“, Bardo je uporedila djete koje je raslo u njoj sa „malim tumorom“. Sjetila se: „Gledala sam svoj ravni, vitki stomak u ogledalu kao draga prijateljica čiji kovčeg ću uskoro zatvoriti.“ Jednom je medijima rekla da bi „radije rodila malog psa“.

Tokom trudnoće, udarila se u stomak i čak je tražila od ljekara da joj da morfijum kako bi izazvao pobačaj. Patila je od mučnine i depresije i krila se od javnosti jer nije željela da je neko vidi trudnu.

Traumatično rođenje i život bez majke

Sam porođaj je bio medijski cirkus koji ju je dodatno traumatizovao. „Bilo je to ludilo. Porođajna sala instalirana u mojoj kući, fotografi iza prozora, neki su se prerušili u ljekare da me iznenade. Nije bilo privatnosti. Bilo je užasno. Povezivala sam rođenje sina sa ovom traumom, a Nikolas je bio taj koji je trpio posljedice“, napisala je u knjizi. Samo osam mjeseci nakon porođaja, pokušala je da sebi oduzme život.

Nakon što su se Bardo i Žak Šarije razveli 1962. godine, njen bivši muž je dobio puno starateljstvo nad njihovim sinom. Nikolas godinama nije video majku, a kada je sa dvanaest godina izrazio želju da živi sa njom, ona je odbila da ga primi u svoj dom.

Parnica i kasno pomirenje

Njihov odnos je bio zategnut decenijama. Nikolas nije pozvao majku na svoje vjenčanje sa norveškom manekenkom An-Line Bjerkan 1984. godine, a potpuno su prekinuli kontakt nakon objavljivanja njene autobiografije. Tužio ju je zbog uvredljivih izjava i dobio odštetu. Početkom 1990-ih sukobili su se i oko neplaćanja izdržavanja djeteta, kada joj je sud naložio da sinu plati 250.000 franaka.

Međutim, u kasnijim godinama, Bardo je otkrila da se njihov odnos poboljšao. U intervjuu za francuske novine Var Matin 2018. godine, izjavila je: „Redovno se čujemo. Pošto živi u Norveškoj, posjećuje me jednom godišnje, sam ili sa porodicom, suprugom i mojim unucima“. Dodala je: „Volim ga na poseban način. I on voli mene“.

Nikola-Žak danas ima 65 godina, živi u Norveškoj sa suprugom, sa kojom ima dve ćerke, a u međuvremenu je postao deda.

