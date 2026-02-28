Logo
Large banner

Jedna osoba poginula u Abu Dabiju prilikom raketnog napada Irana

Izvor:

Tanjug

28.02.2026

11:49

Komentari:

0
Абу Даби
Foto: Tanjug/AP

Jedna osoba je poginula danas u Abu Dabiju nakon što su PVO snage Ujedinjenih Arapskih Emirata presreli iranske balističke rakete, prenijela je državna novinska agendija UAE.

Poput Iraka, Katara i Kuvajta i Ujedinjeni Arapski Emirati su saopštili danas da zatvaraju svoj vazdušni prostor, prenijela je državna agencija WAM.

војска-израел-21082025

Svijet

Izraelska vojska pozvala oko 20.000 novih rezervista

Ranije danas bahreinska državna novinska agencija BNA prenijela je da je centar Pete flote američke mornarice, koji upravlja operacijama u regionu Bliskog istoka, "izložen raketnom napadu".

Vlasti u Kataru, još jednoj zemlji sa američkom vojnom bazom, izdale su upozorenja putem mobilnih telefona, pozivajući ljude da ostanu u zatvorenom prostoru, prenio je Gardijan.

662178b55109a dubai

Svijet

Eksplozija iznad Dubajia: Evakuisana Burdž Kalifa

Prema saopštenju katarskog Ministarstva odbrane, njihovi sistemi za presretanje raketa uspjeli su da presretnu iransku raketu koja je bila usmjerena prema zemlji.

Podijeli:

Tagovi :

Abu Dabi

Iran

Izrael Iran

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Огласио се Никола Јокић послије инцидента на утакмици

Košarka

Oglasio se Nikola Jokić poslije incidenta na utakmici

2 h

0
Катар, Доха главни град

Svijet

Iran napao i Katar

2 h

0
Хороскоп

Zanimljivosti

Za ove horoskopske znakove mart donosi sreću

2 h

0
Израел Иран напад

Svijet

Izraelci izdali hitno upozorenje svima koji se nalaze u blizini vojnih objekata Irana

2 h

0

Više iz rubrike

Израелска војска позвала око 20.000 нових резервиста

Svijet

Izraelska vojska pozvala oko 20.000 novih rezervista

2 h

0
Експлозија изнад Дубајиа: Евакуисана Бурџ Калифа

Svijet

Eksplozija iznad Dubajia: Evakuisana Burdž Kalifa

2 h

0
Катар, Доха главни град

Svijet

Iran napao i Katar

2 h

0
Израел Иран напад

Svijet

Izraelci izdali hitno upozorenje svima koji se nalaze u blizini vojnih objekata Irana

2 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

13

42

Flightradar: Pogledajte nebo iznad Irana nakon raketnih udara

13

39

Tadić: Kampanje Suda i Tužilaštva namjerne i organizovane

13

37

Poznati novi detalji o zdravstvenom stanju Zorice Brunclik: Pjevačica pomenula Kemiša pa otkrila sve

13

36

Ovako je počeo rat - objavljeni video snimci

13

30

Datum napada na Iran nije slučajan - ima posebno značenje

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner