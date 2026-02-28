Za ove horoskopske znakove mart donosi sreću

Ulazak Saturn i Neptuna u Ovna donosi veliko olakšanje za Ribe, Strijelčeve, Blizance i D‌jevice jer su bili na tijestu od marta 2023.

Astrološki posmatrano, ulazak Saturna u Ovna 14. februara pokrenuo je novi ciklus sazrevanja i odgovornosti koji će trajati do aprila 2028. godine.

Strijelac

Kod Strijelčeva se budi potreba da ozbiljnije pristupe ljubavi i ličnim željama, što donosi manje lutanja, a više jasnog pravca, pa iako napredak može da d‌jeluje spor, ono što se sada pokrene ima potencijal da postane stabilno i trajno.

Ribe

Ribe ulaze u period u kome moraju realnije da gledaju na sebe, novac i sopstvenu vrijednost. Saturn u Ovnu ih uči strpljenju, granicama i jačanju samopouzdanja. Ribe su bile jedan od znakova koji je najviše patio od marta 2023, tako da je bolji period konačno stigao od 14. februara.

Blizanci

Blizancima se mijenja krug ljudi i planovi za budućnost, pa će neki odnosi prirodno da otpadaju, ali će opstati oni koji imaju smisla. Vreme je za ozbiljnije ciljeve i dugoročne ideje, ali postojan napredak.

D‌jevica

D‌jevice ulaze u dublju unutrašnju transformaciju, jer ih Saturn tera da se suoče sa strahovima, teretom, starim obrascima i potisnutim emocijama, što može da bude zahtevno, ali donosi veliku mentalnu snagu, stabilnost i osjećaj lične kontrole.

Ovaj prelaz Saturna iz Riba u Ovna generalno donosi testove prije nagrada, pa kao i uvijek traži hrabrost, disciplinu i istrajnost, ali ono što se izgradi u ovom periodu može da ima dug i čvrst temelj.