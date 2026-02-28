Logo
Large banner

Za ove horoskopske znakove mart donosi sreću

28.02.2026

11:21

Komentari:

0
Хороскоп
Foto: pexels/Damir K

Ulazak Saturn i Neptuna u Ovna donosi veliko olakšanje za Ribe, Strijelčeve, Blizance i D‌jevice jer su bili na tijestu od marta 2023.

Astrološki posmatrano, ulazak Saturna u Ovna 14. februara pokrenuo je novi ciklus sazrevanja i odgovornosti koji će trajati do aprila 2028. godine.

Strijelac

Kod Strijelčeva se budi potreba da ozbiljnije pristupe ljubavi i ličnim željama, što donosi manje lutanja, a više jasnog pravca, pa iako napredak može da d‌jeluje spor, ono što se sada pokrene ima potencijal da postane stabilno i trajno.

Ribe

Ribe ulaze u period u kome moraju realnije da gledaju na sebe, novac i sopstvenu vrijednost. Saturn u Ovnu ih uči strpljenju, granicama i jačanju samopouzdanja. Ribe su bile jedan od znakova koji je najviše patio od marta 2023, tako da je bolji period konačno stigao od 14. februara.

Blizanci

Blizancima se mijenja krug ljudi i planovi za budućnost, pa će neki odnosi prirodno da otpadaju, ali će opstati oni koji imaju smisla. Vreme je za ozbiljnije ciljeve i dugoročne ideje, ali postojan napredak.

D‌jevica

D‌jevice ulaze u dublju unutrašnju transformaciju, jer ih Saturn tera da se suoče sa strahovima, teretom, starim obrascima i potisnutim emocijama, što može da bude zahtevno, ali donosi veliku mentalnu snagu, stabilnost i osjećaj lične kontrole.

Ovaj prelaz Saturna iz Riba u Ovna generalno donosi testove prije nagrada, pa kao i uvijek traži hrabrost, disciplinu i istrajnost, ali ono što se izgradi u ovom periodu može da ima dug i čvrst temelj.

Podijeli:

Tagovi :

Horoskop

astrologija

Komentari (0)
Large banner

Više iz rubrike

Хороскоп за суботу: Овом знаку једна порука буди стару емоцију

Zanimljivosti

Horoskop za subotu: Ovom znaku jedna poruka budi staru emociju

4 h

0
Зашто је паметно и данас чувати паре на ''старински'' начин - у књигама, теглама и испод душека?

Zanimljivosti

Zašto je pametno i danas čuvati pare na ''starinski'' način - u knjigama, teglama i ispod dušeka?

7 h

0
horoskop astrologija

Zanimljivosti

Ovo je najopasniji dan za vrijeme retrogradnog Merkura: Budite oprezni

16 h

0
Да ли сте међу њима? Ови хороскопски знакови шуте кад су љути

Zanimljivosti

Da li ste među njima? Ovi horoskopski znakovi šute kad su ljuti

19 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

13

42

Flightradar: Pogledajte nebo iznad Irana nakon raketnih udara

13

39

Tadić: Kampanje Suda i Tužilaštva namjerne i organizovane

13

37

Poznati novi detalji o zdravstvenom stanju Zorice Brunclik: Pjevačica pomenula Kemiša pa otkrila sve

13

36

Ovako je počeo rat - objavljeni video snimci

13

30

Datum napada na Iran nije slučajan - ima posebno značenje

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner