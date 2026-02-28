Za ove horoskopske znakove mart donosi sreću

28.02.2026
11:21
Komentari:0
Ulazak Saturn i Neptuna u Ovna donosi veliko olakšanje za Ribe, Strijelčeve, Blizance i Djevice jer su bili na tijestu od marta 2023.
Astrološki posmatrano, ulazak Saturna u Ovna 14. februara pokrenuo je novi ciklus sazrevanja i odgovornosti koji će trajati do aprila 2028. godine.
Kod Strijelčeva se budi potreba da ozbiljnije pristupe ljubavi i ličnim željama, što donosi manje lutanja, a više jasnog pravca, pa iako napredak može da djeluje spor, ono što se sada pokrene ima potencijal da postane stabilno i trajno.
Ribe ulaze u period u kome moraju realnije da gledaju na sebe, novac i sopstvenu vrijednost. Saturn u Ovnu ih uči strpljenju, granicama i jačanju samopouzdanja. Ribe su bile jedan od znakova koji je najviše patio od marta 2023, tako da je bolji period konačno stigao od 14. februara.
Blizancima se mijenja krug ljudi i planovi za budućnost, pa će neki odnosi prirodno da otpadaju, ali će opstati oni koji imaju smisla. Vreme je za ozbiljnije ciljeve i dugoročne ideje, ali postojan napredak.
Djevice ulaze u dublju unutrašnju transformaciju, jer ih Saturn tera da se suoče sa strahovima, teretom, starim obrascima i potisnutim emocijama, što može da bude zahtevno, ali donosi veliku mentalnu snagu, stabilnost i osjećaj lične kontrole.
Ovaj prelaz Saturna iz Riba u Ovna generalno donosi testove prije nagrada, pa kao i uvijek traži hrabrost, disciplinu i istrajnost, ali ono što se izgradi u ovom periodu može da ima dug i čvrst temelj.
Zanimljivosti
4 h0
Zanimljivosti
7 h0
Zanimljivosti
16 h0
Zanimljivosti
19 h0
Najnovije
Najčitanije
13
42
13
39
13
37
13
36
13
30
Trenutno na programu