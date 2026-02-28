Objavljeno koliko je raketa do sada lansirano iz Irana na Izrael

Od jutros je iz Irana na Izrael lansirano oko 35 balističkih raketa, prema preliminarnim vojnim procjenama.

Neke rakete su presrele protivvazdušne snage, dok su druge pale na otvorena područja, prenosi Tajms of Izrael.

Svijet Tramp: ''Sve što želim je sloboda za narod''

Zabilježeni su i dijelovi raketa i presretača koji su pali širom Izraela, a prema informacijama ljekara, jedna osoba je lakše povrijeđena.

Vrhovni savjet za nacionalnu bezbjednost Irana objavio je ranije danas da su oružane snage Islamske Republike Iran započele "razorni odgovor" na napade koje su izvele Sjedinjene Američke Države i Izrael.

U saopštenju je navedeno da Iran neće podleći "sitnim zahtjevima neprijatelja" i da će nastaviti da pruža otpor, prenio je NBC.

"Neprijatelj vjeruje da će se otporna iranska nacija predati njihovim sitnim zahtjevima kroz takve kukavičke postupke", naveo je Savjet u saopštenju koje je objavila agencija Mehr.

U saopštenju se apeluje na građane Irana da izbjegavaju gužve u tržnim centrima i da će škole i univerziteti biti zatvoreni do daljnjeg, dok će banke ostati otvorene, a vladine kancelarije će raditi sa 50 odsto kapaciteta.

Republika Srpska Košarac: Prvi ustav - temelj državnosti Srpske

Izraelski ministar odbrane Izrael Kac rekao je ranije danas da je Izrael pokrenuo preventivni napad protiv Irana kako bi uklonio prijetnje po bezbjednost zemlje i da je u cijeloj zemlji proglašeno vanredno stanje.

Izvor je za CNN potvrdio da je izraelski napad na Iran bio koordinisan sa SAD.