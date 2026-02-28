Pogođena kancelarija iranskog vrhovnog vođe, na meti bio i Ahmadinedžad?

28.02.2026
12:12
Komentari:0
Brojne eksplozije čule su se u Teheranu i u više gradova širom Irana.
Navodno su bile meta i kancelarija vrhovnog vođe Irana, kao i predsjednička kancelarija u Teheranu, javlja BBC.
Svijet
Teheran zatražio hitnu sjednicu Savjeta bezbjednosti UN
Vojni objekti pogođeni su u Kermanšahu, Komu, Isfahanu, Tabrizu i Karadžu, kao i u iranskim pomorskim postrojenjima u Kenaraku na jugu zemlje. U Kamjaranu u kurdskoj oblasti bombardovana je baza Iranske revolucionarne garde.
Izraelske odbrambene snage upozorile su iranske civile da se evakuišu iz područja u blizini vojnih objekata i postrojenja prije napada.
Na snimcima iz Teherana vidi se da je pogođena rezidencija u naselju Narmak, gdje živi bivši predsjednik Mahmud Ahmadinedžad. Nije jasno da li je bivši predsjednik povrijeđen.
Svijet
Jedna osoba poginula u Abu Dabiju prilikom raketnog napada Irana
Iransko ministarstvo unutrašnjih poslova saopštilo je da su bezbjednosne snage spremne da održe situaciju mirnom i da su mnoge bolnice širom zemlje u pripravnosti.
