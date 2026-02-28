Pogođena kancelarija iranskog vrhovnog vođe, na meti bio i Ahmadinedžad?

Brojne eksplozije čule su se u Teheranu i u više gradova širom Irana.

Navodno su bile meta i kancelarija vrhovnog vođe Irana, kao i predsjednička kancelarija u Teheranu, javlja BBC.

Vojni objekti pogođeni su u Kermanšahu, Komu, Isfahanu, Tabrizu i Karadžu, kao i u iranskim pomorskim postrojenjima u Kenaraku na jugu zemlje. U Kamjaranu u kurdskoj oblasti bombardovana je baza Iranske revolucionarne garde.

Izraelske odbrambene snage upozorile su iranske civile da se evakuišu iz područja u blizini vojnih objekata i postrojenja prije napada.

Na snimcima iz Teherana vidi se da je pogođena rezidencija u naselju Narmak, gdje živi bivši predsjednik Mahmud Ahmadinedžad. Nije jasno da li je bivši predsjednik povrijeđen.

Iransko ministarstvo unutrašnjih poslova saopštilo je da su bezbjednosne snage spremne da održe situaciju mirnom i da su mnoge bolnice širom zemlje u pripravnosti.