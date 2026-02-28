Logo
Pogođena kancelarija iranskog vrhovnog vođe, na meti bio i Ahmadinedžad?

28.02.2026

12:12

Израел напао Иран
Foto: Tanjug / AP / Vahid Salemi

Brojne eksplozije čule su se u Teheranu i u više gradova širom Irana.

Navodno su bile meta i kancelarija vrhovnog vođe Irana, kao i predsjednička kancelarija u Teheranu, javlja BBC.

Савјет безбједности

Svijet

Teheran zatražio hitnu sjednicu Savjeta bezbjednosti UN

Vojni objekti pogođeni su u Kermanšahu, Komu, Isfahanu, Tabrizu i Karadžu, kao i u iranskim pomorskim postrojenjima u Kenaraku na jugu zemlje. U Kamjaranu u kurdskoj oblasti bombardovana je baza Iranske revolucionarne garde.

Izraelske odbrambene snage upozorile su iranske civile da se evakuišu iz područja u blizini vojnih objekata i postrojenja prije napada.

Na snimcima iz Teherana vidi se da je pogođena rezidencija u naselju Narmak, gdje živi bivši predsjednik Mahmud Ahmadinedžad. Nije jasno da li je bivši predsjednik povrijeđen.

илу-Абу Даби

Svijet

Jedna osoba poginula u Abu Dabiju prilikom raketnog napada Irana

Iransko ministarstvo unutrašnjih poslova saopštilo je da su bezbjednosne snage spremne da održe situaciju mirnom i da su mnoge bolnice širom zemlje u pripravnosti.

