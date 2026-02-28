Logo
Large banner

Datum napada na Iran nije slučajan - ima posebno značenje

Izvor:

ATV

28.02.2026

13:30

Komentari:

0
Напад на Техеран
Foto: Tanjug/AP Photo

Vrijeme američkih i izraelskih udara na Iran nosi simbolično značenje u judaizmu, prenosi CNN.

Sjedinjene Američke Države i Izrael pokrenuli su u subotu, 28. februara, napade na ciljeve u više iranskih gradova, a iznad prijestonice Teherana mogli su se vidjeti dim i eksplozije.

Napadi su uslijedili uoči jevrejskog praznika Purima, kada vjernici tradicionalno čitaju odlomak iz Starog zavjeta poznat kao Zahor.

Прекинута утакмица због бомбардовања

Košarka

Zbog bombardovanja prekinuta utakmica Evrolige - VIDEO

Ovaj odlomak, preuzet iz Knjige Ponovljenog zakona, govori o ničim izazvanom napadu drevnog naroda Amaleka na Izraelce i sadrži zapovijed da se izbriše sjećanje na Amaleka nakon što se Izraelci nasele u svojoj zemlji.

U jevrejskoj tradiciji, ovaj tekst se javno čita uoči Purima kako bi se ispunila micva – vjerska obaveza sjećanja na Amaleka kao arhetipskog neprijatelja Izraela.

Podijeli:

Tagovi :

Izrael Iran

Iran

Izrael

Amerika

Komentari (0)
Large banner

Više iz rubrike

Ајатолах Хамени врховни вођа Ирана

Svijet

Od rezidencije vrhovnog vođe Alija Hamneija ostale samo ruševine

46 min

0
Иран Израел напад

Svijet

Iran objavio koga je sve gađao nakon napada SAD i Izraela

47 min

1
Израел Иран напад

Svijet

Objavljeno koliko je raketa do sada lansirano iz Irana na Izrael

1 h

0
Предсједник САД-а Доналд Трамп

Svijet

Tramp: ''Sve što želim je sloboda za narod''

1 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

13

42

Flightradar: Pogledajte nebo iznad Irana nakon raketnih udara

13

39

Tadić: Kampanje Suda i Tužilaštva namjerne i organizovane

13

37

Poznati novi detalji o zdravstvenom stanju Zorice Brunclik: Pjevačica pomenula Kemiša pa otkrila sve

13

36

Ovako je počeo rat - objavljeni video snimci

13

30

Datum napada na Iran nije slučajan - ima posebno značenje

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner