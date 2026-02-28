Datum napada na Iran nije slučajan - ima posebno značenje

Izvor:
Vrijeme američkih i izraelskih udara na Iran nosi simbolično značenje u judaizmu, prenosi CNN.
Sjedinjene Američke Države i Izrael pokrenuli su u subotu, 28. februara, napade na ciljeve u više iranskih gradova, a iznad prijestonice Teherana mogli su se vidjeti dim i eksplozije.
Napadi su uslijedili uoči jevrejskog praznika Purima, kada vjernici tradicionalno čitaju odlomak iz Starog zavjeta poznat kao Zahor.
Ovaj odlomak, preuzet iz Knjige Ponovljenog zakona, govori o ničim izazvanom napadu drevnog naroda Amaleka na Izraelce i sadrži zapovijed da se izbriše sjećanje na Amaleka nakon što se Izraelci nasele u svojoj zemlji.
U jevrejskoj tradiciji, ovaj tekst se javno čita uoči Purima kako bi se ispunila micva – vjerska obaveza sjećanja na Amaleka kao arhetipskog neprijatelja Izraela.
