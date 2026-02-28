Logo
Iran objavio koga je sve gađao nakon napada SAD i Izraela

28.02.2026

12:58

Иран Израел напад
Foto: Tanjug/AP Photo/Leo Correa

Iran navodi da je gađao američke vojne objekte u nekoliko zemalja Zaliva, kao i da je ispalio serije projektila ka Izraelu, nakon što su SAD i Izrael započele udare na iranske vojne i državne ciljeve u subotu ujutru po lokalnom vremenu.

Zvuk eksplozija od‌jekivao je u više zemalja regiona dok su protivraketni sistemi bili aktivirani da presretnu dolazeće projektile.

Iran je ispalio "desetine" balističkih projektila ka Izraelu, navodi Nour News, medij povezan sa Iranskom revolucionarnom gardom (IRGC). Nema izvještaja o žrtvama.

IRGC je saopštio da su ciljani vazduhoplovna baza Al Udeid u Kataru, vazduhoplovna baza Al-Salem u Kuvajtu, vazduhoplovna baza Al-Dhafra u UAE i američka pomorska baza u Bahreinu. Vazduhoplovna baza Muvafak Al-Salti u Jordanu takođe je bila meta, prema iranskim državnim medijima, kao i američka baza na severu Iraka.

Obim štete se još utvrđuje: nekoliko projektila ispaljeno je na Ujedinjene Arapske Emirate i presretnuto. Dio raketnog otpada pao je u stambenom naselju i usmrtio jednog civila, prema zvaničnoj novinskoj agenciji UAE.

Израел Иран напад

Svijet

Objavljeno koliko je raketa do sada lansirano iz Irana na Izrael

Jedan projektil pogodio je američku mornaričku bazu u državi Bahrein. Nema izvještaja o žrtvama.

Zvaničnik Katara navodi da je Katar presreo dva iranska projektila iznad teritorije zemlje.

Šef Generalštaba Kuvajta izjavio je da su "sistemi protivvazdušne odbrane angažovali dolazeće projektile".

Jordanska vojska saopštila je da su protivvazdušne odbrane uspešno presrele dva balistička projektila koja su bila usmerena na Kraljevinu, piše Telegraf.

