Koliko bh. građana ima u Iranu?

Izvor:

Agencije

28.02.2026

14:14

Напад Израела на Техеран
Foto: Tanjug / AP /

Ambasador Bosne i Hercegovine u Iranu Nijaz Čardaklija informisao je medije o situaciji u glavnom gradu te zemlje.

“U Teheranu se trenutno nalazi četvero ljudi iz Bosne i Hercegovine. U Isfahanu imamo jednog trenera. Svi su dobro, dolaze u ambasadu na kafu da vidimo kako ćemo. Vidio sam da je u Teheranu bio napad, ja nisam čuo ništa", rekao je i dodao:

Израел Иран напад

Svijet

Reakcije Iranaca duboko podijeljene nakon napada

"Ranije smo evakuisali porodice koje su imale malu djecu. Ovi ljudi koji su tu danas, imaju finansijski interes da ostanu i ne plaše se”.

Objasnio je da su u kontaktu sa Ministarstvom spoljnih poslova.

Бацали новац из аута

Gradovi i opštine

Nesvakidašnji slučaj u BiH: Bacali pare iz auta pa dobili lekciju od policije

“Ukoliko bi eskaliralo, vidjećemo šta dalje, u stalnom smo kontaktu s Ministarstvom spoljnih poslova. Eventualno ako bi uslijedili jači udari po Teheranu, vidjećemo u konsultacijama s Predsjedništvom i Ministarstvom spoljnih poslova kako ćemo dalje, za sada nema nikakve panike”, pojašnjava Čardaklija.

