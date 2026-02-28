Logo
Ovo je najfatalnija kombinacija horoskopa

28.02.2026

15:18

Foto: pexels/Damir K

Bik i Škorpija su najfatalnija kombinacija horoskopa. Oni dokazuju kako se suprotnosti privlače. Kad se spoje strast pršti.

Ova dva znaka se magnetski privlače. Astrolozi tvrde da je privlačnost između ova dva znaka Zodijaka nemerljiva sa bilo kojom između bilo koja druga dva znaka. Oni su najfatalnija kombinacija horoskopa.

Strast i fizička privlačnost koje škorpija i bik osjećaju od momenta kad ugledaju jedno drugo može se nazvati jednom vrstom magnetne privlačnosti. Oni prosto ne mogu da skinu oči jedno sa drugog. Njihova strast je toliko intenzivna da ne može da se poredi ni sa jednom drugom horoskopskom kombinacijom.

Bik i Škorpija

Kada strast i zaljubljenost prerastu u ljubav između ova dva znaka, ta ljubav je veoma intezivna, jaka i očigledna svima koji se nazale u njihovoj blizini. Bik i škorpija su, prema astrologiji- suprotni znaci zodijaka, što znači da su u suštini potpuno različiti po svim aspektima, što im daje posebnu, kompleksnu povezanost, u smislu toga da se suprotnosti privlače – oni su knjiški primjer toga!

Bik i škorpija u ljubavnoj vezi su veoma moćna i najfatalnija kombinacija. Zajedno su gotovo nepobjedivi, jer svaki od znakova je veoma jak i stabilan. Dopunjuju se osobinama koje su im različite ili koje jedan poseduje, a drugi ne. Ono što može biti problem, jeste ukoliko ova dva jaka i osviješćena znaka ne uspeju da nađu balans. Ili se ne kanališu na pravi način svoje jake energije i impulse.

Kada je riječ o njihova seksualnoj privlačnosti – malo je reći da je ona je fatalna. Bik i Škorpija imaju mnogo toga zajedničkog, počevši od moćnih karaktera, koji su i jednom i drugom jedan od afrodizijaka jer uživaju u snazi koju dobijaju od partnera, njegovoj inteligenciji, uspjehu, ljepoti… Njihov odnos je nabijen emocijama, strašću i prilično neobuzdanim željom za tjelesnim kontaktom, koji je za oba znaka veoma značajan.

Kada dolazi do neslaganja

Dva tako jaka karaktera moraju da dođu i do neslaganja. Kad njihove svađe burne i nabijene emocijama. Škorpija je brza na jeziku, uvrijediće, lako će se naljutiti. A staloženi bik, ukoliko poznaje svoju „škorpiju““ lako će izaći iz konflikta na najljepši mogući način – nježnošću. Škorpija se za pet minuta neće ni sjećati oko čega je izbila svađa…

Bik i Škorpija iako su dve suprotnosti u svemu, ne mogu da se odvoje jedno od drugog. Škorpija po svojoj prirodi teži izazovima i nečemu za šta mora da se potrudi, a Bik je neko koga nije lako ni impresionirati ni zadobiti, što škorpiju još više privlači. Bik je hedonista, dosta sebičniji i koncentrisan na sebe, a u ljubavnoj vezi značajno mjesto mu zauzimaju fizički kontakti i osjećaj emotivne sigurnosti. Samim tim, Škorpija koja zrači privlačnošću i koja u ljubavi očekuje puno strasti može predstavljati idealnog partnera Bika.

Problem u vezi između ova dva znaka može se dogoditi ukoliko se oboje tvrdoglavo drže svojih čvrstih stavova i uvjerenja i nisu spremni na lagane kompromise. Bik voli iskrenost i transparentnost i ne voli da se zamara „igricama“ , dok škorpija voli da bude misteriozna i otkriva samo onoliko koliko ona smatra da je potrebno.

Moćna povezanost ova dva znaka, koja zrači energijom, strašću i privlačnošću. Može da dostigne najviši mogući nivo kada Škorpija shvati da Bik sa njim želi da bude na duže staze. Da je potrebno da bar donekle obuzda svoju tajnovitu i misterioznu prirodu, prenosi Krstarica.

