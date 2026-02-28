Logo
Poznata Srpkinja iz Dubaija: Abu Dabi gori, lete rakete iznad glava

ATV

28.02.2026

16:24

1
Напад на Дубаи
Foto: Tanjug/AP Photo/Fatima Shbair

Influenserka Sara Damnjanović, poznatija kao Sara TKD, trenutno je u Dubaiju, gdje je nedavno odjeknulo bar pet eksplozija, nakon što je Iran pokrenuo kontranapade nakon zajedničkog udara Amerike i Izraela.

Sara je opisala svoj doživljaj ovog događaja.

Sara kaže da se cijela zgrada tresla i da je trenutno "zarobljena" u Dubaiju, jer nije pametno ići na aerodrom.

"Izjurila sam iz zgrade jer sam čula bombe, cijela zgrada se tresla, mogao si da osjetiš pritisak u vazduhu. Vrata su se tresla, sve se treslo, samo smo htjeli da pobjegnemo. U tom trenutku smo strimovali na tiktoku, sve smo isključili istog momenta. Dečko iz hotela, koji je iz Izraela, on je slikao bombu. Ne znam šta da kažem, Abu Dabi gori. Ne bi bilo pametno u ovom trenutku bježati na aerodrom. Zaglavljeni smo ovdje. Taj dečko iz Izraela nam je rekao da se smirimo i ne brinemo", rekla je na Instagramu srpska influenserka.

Njen video je ubrzo banovan na Instagramu, ali se ona ponovo oglasila na storiju i poručila:

"Lete nam rakete iznad glava".

Eksplozije u Dubaiju, aerodrom paralisan

Da podsjetimo, u Dubaiju je navodno odjeknulo bar pet eksplozija, nakon što je Iran pokrenuo kontranapade nakon zajedničkog udara Amerike i Izraela.

Protivvazdušna odbrana (PVO) je aktivirana, a na snimcima sa društvenih mreža vidi se kako je aerodrom u Dubaiju paralisan.

ali hamnei tanjugap

Svijet

Ko je Ali Hamnei i ko su njegovi mogući nasljednici

CNN javlja da su novinari u Dubaiju upravo čuli pet eksplozija. Četiri eksplozije bile su veoma glasne.

Nije jasno da li su eksplozije nastale usljed napada, presretanja raketa od strane sistema protivvazdušne odbrane UAE ili nečeg trećeg.

Dubai je komercijalni i turistički centar UAE i u njemu se ne nalaze nijedni poznati američki vojni objekti.

Video koji je snimio jedan reporter CNN-a prikazuje dim koji se diže iz područja blizu luke Džabal Ali u Dubaiju, glavnog globalnog čvorišta za brodarstvo i logistiku.

Na snimcima koji su objavljeni na društvenim mrežama vidi se da je došlo do kolapsa i na aerodromu u Dubaiju zbog raketa koje je lansirao Iran.

