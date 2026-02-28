Ne dozvolite da vas zavara sunčano vrijeme: Zahlađenje je na putu

Narednih dana u našem regionu dominacija anticiklona uz suvo, stabilno i relativno toplo vrijeme, zahlađenje u najavi.

Manje narušavanje anticiklona je moguće oko 3. marta, kada bi uz više oblaka ponegd‌je bilo rijetke i slabe kiše. Jutra hladna uz minimume od -2 do 3 stepena, tokom dana relativno toplo uz maksimume od 11 do 19 stepeni Celzijusa, objavio je na svom Fejsbuk profilu meteorolog amater Marko Čubrilo.

Postepeno narušavanja anticiklona je moguće oko 5. marta, kada bi sa istoka ka nama dolazila manje količina hladnijeg i suvog vazduha, te bi maksimumi bilo niži, verovatno od 9 do 14 stepeni Celzijusa.

Taj prodor bi se oko 7. marta mogao intenzivirati, i oko 8. marta zahlađenje uz maksimume od oko 0 na planinama do oko 8 u nizijama.

„Prema sredini mjeseca stoji signal da bismo ostali u relativno svježem istočnom strujanju, tako da bi se maksimumi kretali oko prosjeka, a noću bi bilo opasnosti od češće pojave mraza. Modeli još daju signal za moguće jače zahlađenje oko 14. marta, kada bi se vrlo hladan vazduh iz Rusije mogao spustiti ka nama, ali isto tako ima i proračuna koji ovaj potencijalno jači hladan prodor šalju istočnije“, navodi se u objavi.

U svakom slučaju, u narednih 4-5 dana suvo i toplo, oko 5. marta moguće manje zahlađenje, koje će biti intenzivnije oko 8. marta.