Radnik sačuvao bodove kod kuće i izjednačio se sa Željom

Završena je prva utakmica 23. kola Premijer lige Bosne i Hercegovine između ekipa FK Radnik i FK Velež.

Rezultatom na kraju susreta na "Gradskom stadionu" u Bijeljini daleko zadovoljniji mogu biti domaći fudbaleri i navijači, s obzirom da je Radnik slavio pobjedu rezultatom 1:0.

Utakmica je počela oprezno s obje strane a prvu priliku bilježimo u 14. minutu kada je Črnko šutirao iz slobodnog udarca, Karić odbio loptu do Ćosića koji s nekoliko metara šutira preko gola.

Na prvu narednu ozbiljnu priliku, ujedno i prvu priliku za goste, čekalo se do 45. minuta kada je Mešić šutirao nakon lijepe akcije ali golman domaćih uspješno je odbranio. Time je okončano veoma siromašno prvo poluvrijeme.

Drugo poluvrijeme donijelo je gotovo jednako blijedo izdanje obje ekipe. Prvu priliku bilježimo u 62. minutu kada Đurić šutira sa 30 metara ali golman Radnika brani njegov šut.

U 74. minutu Salčin šutira, Marković brani, a Spahić se ne snalazi najbolje i ne uspijeva odbijenu loptu pospremiti u mrežu. Radnik je zaprijetio u 80. minutu preko Nukića, ali bez opasnosti.

Ipak, u 90. minutu Vehabović pravi katastrofalnu grešku rušenjem Faraja u svom šesnaestercu, nakon čega je dosuđen penal za domaće. Siguran sa bijele tačke bio je Kupusović za 1:0, što će se ispostaviti kao konačan rezultat.

Ovim rezultatom daleko zadovoljniji mogu biti domaći fudbaleri kojima svaki bod znači mnogo u borbi za opstanak, dok se od Veleža svakako očekivalo više zbog forme i položaja na tabeli.

Radnik narednu utakmicu igra idućeg vikenda protiv Zrinjskog u Mostaru, dok će Velež ugostiti Posušje.

Večeras od 18:30 sati nas očekuje jedan od dva derbi susreta 23. kola između Borca i Sarajeva.

U nedjelju, 1. marta, od 13 sati se sastaju Posušje i Rudar, dok se od 15 sati igra susret između Širokog Brijega i Sloge. Kolo derbi susretom u ponedjeljak, 2. marta, od 21 sat zatvaraju Željezničar i Zrinjski na "Grbavici.

Ovom pobjedom Radnik je došao došao do 25 bodova, koliko ima i Željezničar, i nalazi se na sedmoj poziciji na tabeli.