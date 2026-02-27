Logo
Marinović pred Sarajevo: Disciplina je ključ uspjeha

ФК Борац
Foto: ATV

Borac je ponovo komforan na prvom mjestu sa plus šest u odnosu na prvog pratioca, a na Gradski stadion dolazi rival koji je spreman da pokvari zabavu.

Ipak, lider na tabeli pita se na svom terenu pa iz Platonove stiže autoritativna poruka: bez obzira na snagu Sarajeva, idemo po novu pobjedu.

Iza ovih timova je veliki istorijat međusobnih utakmica, nema skoro pa nikakvih tajni, a i trener Borca svjestan je da derbi nosi posebnu težinu.

Banjalučani su i dalje bez desnog beka Viktora Rogana, ali je Nemanja Jakšić standardno dobar uz aut liniju. Borac i Sarajevo sastaju se sutra u 18.30 na Gradskom stadionu u Banjaluci.

FK Borac

