Nesvakidašnji incident: Jelen napao vozača skutera usred grada

Jutarnji.hr

27.02.2026

19:31

Јелен напао возача
Foto: Redit

Mladi jelen na zagrebačkom Pantovčaku nekoliko je sekundi stajao na putu, osluškivao saobraćaj, a zatim naglo pretrčao u suprotnu traku i srušio vozača skutera koji je tuda prolazio. Ovo su kadrovi snimka koji se munjevitom brzinom proširio društvenim mrežama.

Video je snimljen iz automobila koji se iz smjera centra kreće prema sjeveru. Uz lijevu ivicu ulice nalazi se ograđeni šumarak. Jelen se tuda kreće uz samu ogradu, zastaje, vraća se nekoliko koraka i ponovno pokušava da pronađe prolaz. Djeluje kao da traži rupu kroz koju bi se vratio u šumu, ali izlaza nema.

Експлозија Славен Јелић Теслић

Hronika

Eksplozija u Tesliću: Šta su pokazali pokazali prvi rezultati istrage?

Nakon nekoliko bezuspješnih pokušaja prelazi preko puta u desnu traku i nastavlja da se kreće uz ivicu ulice "poštujući" saobraćajne propise.

Vozač koji je snimio ove scene usporava i nastavlja da vozi iza životinje na sigurnom razmaku. Ne pokušava da je zaobiđe niti joj trubi. Kada jelen zastaje i podiže glavu, automobil se zaustavlja.

U tom trenutku iz suprotnog smjera, lijevom trakom, nailazi skuter. Jelen nekoliko sekundi prati njegovo kretanje pogledom. Zatim, s glavom pognutom prema dolj i rogovima usmjerenim prema skuteru, naglo kreće prema suprotnoj strani ulice. U kadru je vidljiv direktan kontakt: vozač skutera pada na ulicu, a pada i životinja. Snimak se tu završava.

Туча хирурга на клиници

Srbija

Hirurzi se posvađali na klinici, pa uslijedila žestoka tuča

"Jelen je napustio mjesto sudara"

Epilog događaja otkrili su iz Policijske uprave zagrebačke. Naime, događaj se zbio juče oko 9.30 sati. Evidentiran je kao događaj u saobraćaju, a ne kao saobraćajna nesreća, jer vozač skutera nije povrijeđen. Nastala je materijalna šteta na vozilu, dok je jelen nakon sudara ustao i udaljio se.

Policija je ujedno potvrdila i kako su dojave o divljači na Pantovčaku česte. Redovno primaju obavještenja o srnama, srndaćima, jelenima i košutama koje izlaze na ulicu, naročito na dijelu gdje se ta saobraćajnica neposredno naslanja na šumu.

Divlje zivotninje na Pantovcaku - pogledati kraj
by u/ju0x676f in promet

U komentarima ispod objave javila se i stanovnica koja tvrdi da živi neposredno uz lice mjesta. Navodi da se srne i jeleni tamo mogu vidjeti gotovo svakodnevno te da su često dezorijentisani. Podsjeća i na razdoblje nakon klizišta u blizini predsjedničke rezidencije, kada je saniran dio saobraćajnica i uklonjen dio zaštitne ograde. Prema njezinim riječima, ograda na pojedinim dijelovima nije vraćena, pa životinje bez prepreke izlaze na ulicu.

Камиони

Region

Na Zapadu ništa novo: Nema dobrih vijesti za prevoznike

Dodaje i da pojedini vozači tim potezom prolaze znatno brže od ograničenja, zbog čega su susreti vozila i divljači pitanje trenutka.

Snimak koji se sada širi društvenim mrežama tako bilježi tek jedan u nizu takvih susreta koji je ovog puta prošao bez povrijeđenih.

Jelen

Hrvatska

