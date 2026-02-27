Fico: Kijev nije zainteresovan za nastavak protoka nafte

Slovački premijer Robert Fico je nakon telefonskog razogovra s ukrajinskim predsjednikom Vladimirom Zelenskim izjavio da ukrajinska strana nema interesa u nastavku protoka nafte preko nafotovoda Družba.

"Iz razgovora sa ukrajinskim predsjednikom Vladimirom Zelenskim sam stekao jasan utisak da ukrajinska strana nema interesa za nastavak tranzita nafte preko ukrajinske teritorije", napisao je Fico u objavi na "Iksu".

On je naveo da je pitao Zelenskog za informacije o tome kada će, i da li uopšte, biti nastavljen protok nafte preko Ukrajine do Slovačke, i da na to pitanje nije dobio konkretan odgovor.

"Tvrdio sam da imamo legitimno pravo na uvoz na osnovu potpisanih sporazuma sa dobavljačima, kao i na osnovu odluke EU kojom se dozvoljava korištenje energetskih resursa iz Rusije do kraja 2027. godine. Obavijestio sam Zelenskog da nam njegova odluka o obustavljanju protoka nafte izaziva logističke probleme i ekonomsku štetu", napisao je Fico.

On je podsjetio da ukrajinska strana do sada nije dozvolila slovačkom ambasadoru u Kijevu da izvrši inspekciju štete na naftovodu, i da to nije odobreno ni ambasadoru EU u Ukrajini.

Slovački premijer je naglasio da će se odazvati na sastanak, ukoliko će to pomoći rješavanju problema sa protokom nafte.

"Ukrajinski predsjednik je predložio sastanak sa slovačkom stranom o svim aspektima ukrajinsko-slovačke saradnje. Pristaću na sastanak sa njim na teritoriji jedne od članica EU, koje ukrajinski predsjednik često posjećuje", naveo je Fico u objavi.

On je dodao da je, iz razgovora sa Zelenskim, ipak stekao utisak da Kijev nije zainteresovan za nastavak protoka nafte.