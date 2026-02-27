Logo
Large banner

Buka pa eksplozija: Snimljena drama iznad Dunava

Izvor:

ATV

27.02.2026

17:11

Komentari:

0
Руски дрон у Румунији
Foto: Screenshot

Policijski službenici iz zatvora Tulča u Rumuniji podijelili su na mreži video žestoke buke jednog od dronova snimljenih na granici Rumunije i Ukrajine.

Vlasti su u petak ujutru izdale tri upozorenja u okrugu Tulča zbog rata u Ukrajini i pozvale ljude da se sklone.

Žestoka buka drona na koji je pucano, snimljena u blizini zatvora Tulča. Stanovnici okruga Tulča dobili su tri upozorenja zbog nadlijetanja ruskog drona u petak ujutru.

Пожар у Брчком

Hronika

Gori fabrika namještaja u Brčkom, ima povrijeđenih

Ljudima je savjetovano da se sklone ili u podrume ili u zajednička skloništa, a ako to nije moguće, da ostanu u kući.

Jedan od dronova koje su Rusi koristili za napad na ukrajinske luke na Dunavu, na rumunskoj granici, snimljen je u blizini zatvora Tulča. Na snimcima koje je zatvorska policija podijelila na Fejsbuku, može se čuti žestoka buka ratnog drona na koji je pucano u petak ujutru. Zaposleni u zatvoru Tulča skrenuli su pažnju na činjenicu da nemaju gdje da se sklone u zatvoru.

"Na maloj udaljenosti od spoljašnjeg dijela zatvora Tulča. Nemamo mogućnost da se sklonimo. Ostajemo na svojim položajima“, saopštio je Nacionalni sindikat zatvorskih policajaca.

Stanovnicima Rumunije poslata upozorenja

Dvije poruke RO-Alert koje su vlasti izdale za okrug Tulča, u petak ujutru. Oko 6:57, prvi dron je primijećen u ukrajinskom vazdušnom prostoru, kako se kreće ka sjeveru okruga Tulča.

U 7:17, izdata je poruka RO-Alert kojom se stanovništvo u tom području upozorava na moguće objekte koji bi mogli pasti iz vazdušnog prostora. U 7:47, uzbuna je ukinuta, a dron nije ušao na rumunsku teritoriju, saopštilo je Ministarstvo odbrane, prema "Njuz.ro".

Мотоцикл мотор

Hronika

Motociklista poginuo u teškom sudaru

U 8:45, otkriven je drugi dron, što je dovelo do izdavanja nove poruke RO-Alert. Dva aviona F-16 Fajting Falkon iz vazduhoplovne baze Fetešti poletjela su u 9:04 da istraže vazdušni prostor.

Zbog blizine granice između Rumunije i Ukrajine, specijalizovani vojni timovi su mobilisani da traže moguće fragmente drona na nacionalnoj teritoriji. Vazdušna uzbuna je zvanično ukinuta u 10:12 časova, prema saopštenju vlasti.

Podijeli:

Tagovi :

Rumunija

dron

Rusija

Komentari (0)
Large banner

Više iz rubrike

Хилари Клинтон

Svijet

Zaharova o svjedočenju Hilari Klinton: ''Ono što je rekla je čista izmišljotina''

48 min

0
Овај град уводи забрану алкохола

Svijet

Ovaj grad uvodi zabranu alkohola

1 h

0
Беба од 18 мјесеци пала са 33 метра висине

Svijet

Beba od 18 mjeseci pala sa 33 metra visine

1 h

0
Холандија на највећем губитку због забране увоза руске нафте

Svijet

Holandija na najvećem gubitku zbog zabrane uvoza ruske nafte

1 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

17

31

Farmerke koje će biti u trendu ovog proljeća

17

30

Mile Kitić otkrio svoje pravo ime

17

23

Da li prijeti nova pandemija? Prijavljen moguć prenos svinjskog gripa među ljudima

17

17

Poznate najnovije informacije o zdravstvenom stanju Ivice Dačića

17

16

Povrijeđeni u požaru hitno hospitalizovani

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner