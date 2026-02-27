Buka pa eksplozija: Snimljena drama iznad Dunava

Policijski službenici iz zatvora Tulča u Rumuniji podijelili su na mreži video žestoke buke jednog od dronova snimljenih na granici Rumunije i Ukrajine.

Vlasti su u petak ujutru izdale tri upozorenja u okrugu Tulča zbog rata u Ukrajini i pozvale ljude da se sklone.

Žestoka buka drona na koji je pucano, snimljena u blizini zatvora Tulča. Stanovnici okruga Tulča dobili su tri upozorenja zbog nadlijetanja ruskog drona u petak ujutru.

Hronika Gori fabrika namještaja u Brčkom, ima povrijeđenih

Ljudima je savjetovano da se sklone ili u podrume ili u zajednička skloništa, a ako to nije moguće, da ostanu u kući.

Jedan od dronova koje su Rusi koristili za napad na ukrajinske luke na Dunavu, na rumunskoj granici, snimljen je u blizini zatvora Tulča. Na snimcima koje je zatvorska policija podijelila na Fejsbuku, može se čuti žestoka buka ratnog drona na koji je pucano u petak ujutru. Zaposleni u zatvoru Tulča skrenuli su pažnju na činjenicu da nemaju gdje da se sklone u zatvoru.

"Na maloj udaljenosti od spoljašnjeg dijela zatvora Tulča. Nemamo mogućnost da se sklonimo. Ostajemo na svojim položajima“, saopštio je Nacionalni sindikat zatvorskih policajaca.

Stanovnicima Rumunije poslata upozorenja

Dvije poruke RO-Alert koje su vlasti izdale za okrug Tulča, u petak ujutru. Oko 6:57, prvi dron je primijećen u ukrajinskom vazdušnom prostoru, kako se kreće ka sjeveru okruga Tulča.

U 7:17, izdata je poruka RO-Alert kojom se stanovništvo u tom području upozorava na moguće objekte koji bi mogli pasti iz vazdušnog prostora. U 7:47, uzbuna je ukinuta, a dron nije ušao na rumunsku teritoriju, saopštilo je Ministarstvo odbrane, prema "Njuz.ro".

Hronika Motociklista poginuo u teškom sudaru

U 8:45, otkriven je drugi dron, što je dovelo do izdavanja nove poruke RO-Alert. Dva aviona F-16 Fajting Falkon iz vazduhoplovne baze Fetešti poletjela su u 9:04 da istraže vazdušni prostor.

Zbog blizine granice između Rumunije i Ukrajine, specijalizovani vojni timovi su mobilisani da traže moguće fragmente drona na nacionalnoj teritoriji. Vazdušna uzbuna je zvanično ukinuta u 10:12 časova, prema saopštenju vlasti.