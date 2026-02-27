Svečani prijem u Beogradu povodom 34 godine od prvog Ustava Srpske

Izvor:
27.02.2026
Svečani prijem pod sloganom "Živjeće ognjište", u čast Dana Republike, 9. januara, i 34 godine od proglašenja prvog Ustava Republike Srpske, počeo je u Beogradu, u prisustvu zvaničnika Republike Srpske i Srbije.
Prijemu, koje organizuje Predstavništvo Republike Srpske u Srbiji, prisustvuje predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Nenad Stevandić, premijer Savo Minić, te lider SNSD-a Milorad Dodik.
Među prisutnim su i izaslanik predsjednika Srbije Miloš Vučević, premijer Srbije Đuro Macut, episkop novobrdski Ilarion, kao izaslanik Njegove svetosti patrijarha srpskog, te šef Predstavništvo Republike Srpske u Srbiji Mlađan Cicović.
Prisutni su ministri Republike Srpske, i to prosvjete i kulture Borivoje Golubović, energetike i rudarstva Petar Đokić, za evropske integracije i međunarodnu saradnju Zlatan Klokić.
Na početku svečanosti intonirane su himne Srbije "Bože pravde" i Republike Srpske "Moja Republika".
Tokom svečanosti biće izveden prigodan umjetnički program, a predviđena su i obraćanje zvaničnika Republike Srpske i Srbije.
Sloganom "Živjeće ognjište" simbolizuje se istrajnost i duhovna snaga srpskog naroda i želi poručiti da je Republika Srpska živo i postojano ognjište Srba.
Ovo je biti 12. prijem u čast 9. januara, Dana Republike i 28. februara - dana proglašenja prvog Ustava Srpske, koji u Beogradu organizuje Predstavništvo Republike Srpske u Srbiji.
Skupština srpskog naroda BiH donijela je 28. februara 1992. godine Ustav, koji je jednoglasno usvojen na temeljima Deklaracije o osnivanju i garantovao je punu ravnopravnost i jednakost naroda i građana Republike.
Najviši pravni akt Republike Srpske, koji je uz određene amandmane i danas na snazi, donesen je prije izbijanja tragičnih sukoba, te jednostranog bošnjačkog i hrvatskog proglašenja nezavisnosti BiH nakon referenduma održanog 1. marta, na kojem nisu učestvovali Srbi.
