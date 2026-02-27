Savić: Opozicija u Srpskoj se raspada – to je samo cirkus i borba za fotelje

Opozicija u Republici Srpskoj pokazuje svoje pravo lice – ne radi za ljude, već za fotelje i lične ambicije, izjavio je predsjednik Gradskog odbora SNSD-a Bijeljina, Bojan Savić, komentarišući najnovije sukobe u PDP-u i SDS-u, kao i izjavu Nebojše Vukanovića o Stanivukoviću.

„Njihove svađe nisu slučajne. Raspadaju se jer ne mogu da se dogovore ko će šta biti ako bi se udružili. Sve je počelo kada je Blanuša tražio od Stanivukovića da mu garantuje zajedničkog kandidata SDS-PDP za predsjednika – ne da bi pobijedio, već da bi ‘oživio’ usnuli SDS koji u Banjaluci nema ni cenzus. To govori sve o njihovim motivima – politika im je samo sredstvo za ličnu promociju, a Srpska i građani su im ništa“, rekao je Savić.

On napominje da opozicija vidi Republiku Srpsku kao plijen, a građane kao brojke.

„To su dokazali i u Bijeljini i u Banjaluci. Nisu sposobni da urade bilo šta konkretno za ljude, dok se njihovi partneri bogate, a obični građani krste i pate. Sve što rade – svađe, mržnja, spinovi – služi samo da dođu do komada vlasti. Politike nema, ideje nema, ima samo borba za fotelje“, dodao je Savić.

„Na kraju će ih, najvjerovatnije, neki od njihovih ‘sarajevskih mentora’ ili strani savjetnici natjerati da idu zajedno, jer im je jedini cilj obračun sa politikom Milorada Dodika, koja je jedina garancija opstanka i razvoja Srpske. Sve ostalo im je nevažno“, ističe predsjednik bijeljinskog SNSD-a.

Savić upozorava građane da su interni sukobi opozicije postali otvoreni i javni, i da jasno pokazuju njihov pravi karakter: nesposobnost, egoizam i spremnost da se žrtvuju interesi Srpske i obični ljudi zarad ličnih ambicija.

„Dok oni planiraju ko će zauzeti koju funkciju, mi radimo za građane i čuvamo Republiku Srpsku. Sve ih je više, a funkcija sve manje. Ovo nije politika, ovo je cirkus – i građani to moraju vidjeti“, zaključio je Savić.

Lider Liste za pravdu i red Nebojša Vukanović iznio je juče niz teških optužbi na račun gradonačelnika Banjaluke i predsjednika Pokreta Sigurna Srpska Draška Stanivukovića, poručivši da je on „apsolutno neprihvatljiv“ za njegov politički blok i da je, kako tvrdi, „dio sistema“.