Uspjeh dugogodišnjeg rada Hidroelektrane na Drini želja za unaprijeđenjem sistema elektroprivrede Srpske

Uspjeh dugog rada Hidroelektrane Višegrad posvećenost svih radnika kao i želja za unaprijeđenjem sistema elektroprivrede Republike Srpske, kaže Nedeljko Perišić direktor Hidroelektrane na Drini.
"Svaki pojedinac od nas 308 zaposlenih doživljava Hidroelektranu kao svoj dom, kao dio nekog svog doprinosa. Ono je što je vrlo važno je da su svjesni odgovornosti koju nosimo u ovim specifičnim energetskim trenucima", kaže Nedeljko Perišić direktor Hidroelektrane na Drini.
Perišić kaže da je razlog uspjeha dugog rada zasigurno posvećenost svih radnika kao i želja za unaprijeđenjem sistema elektroprivrede Republike Srpske.
