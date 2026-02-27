Logo
Uspjeh dugogodišnjeg rada Hidroelektrane na Drini želja za unaprijeđenjem sistema elektroprivrede Srpske

ATV

27.02.2026

12:03

0
Хидроелектрана на Дрини у Вишеграду
Foto: ATV

Uspjeh dugog rada Hidroelektrane Višegrad posvećenost svih radnika kao i želja za unaprijeđenjem sistema elektroprivrede Republike Srpske, kaže Nedeljko Perišić direktor Hidroelektrane na Drini.

"Svaki pojedinac od nas 308 zaposlenih doživljava Hidroelektranu kao svoj dom, kao dio nekog svog doprinosa. Ono je što je vrlo važno je da su svjesni odgovornosti koju nosimo u ovim specifičnim energetskim trenucima", kaže Nedeljko Perišić direktor Hidroelektrane na Drini.

Perišić kaže da je razlog uspjeha dugog rada zasigurno posvećenost svih radnika kao i želja za unaprijeđenjem sistema elektroprivrede Republike Srpske.

Hidroelektrana Višegrad

električna energija

Nedeljko Perišić

