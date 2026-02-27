Da li kreće sukob? Kina pozvala svoje građane da ne putuju u Iran

Kinesko Ministarstvo spoljnih poslova pozvalo je svoje građane da ne putuju u Iran zbog trenutne bezbjednosne situacije.

U saopštenju se preporučuje da kineski građani koji se već nalaze u Iranu povećaju mjere predostrožnosti i što prije napuste zemlju, objavio je Global Tajms.

Kineska ambasada i konzulati u Iranu , kao i u susjednim zemljama, pružiće neophodnu pomoć građanima koji žele da se vrate komercijalnim letovima ili kopnom, dodaje se u saopštenju.