Da li kreće sukob? Kina pozvala svoje građane da ne putuju u Iran

Izvor:
Agencije
27.02.2026
13:22
Komentari:0
Kinesko Ministarstvo spoljnih poslova pozvalo je svoje građane da ne putuju u Iran zbog trenutne bezbjednosne situacije.
U saopštenju se preporučuje da kineski građani koji se već nalaze u Iranu povećaju mjere predostrožnosti i što prije napuste zemlju, objavio je Global Tajms.
Kineska ambasada i konzulati u Iranu , kao i u susjednim zemljama, pružiće neophodnu pomoć građanima koji žele da se vrate komercijalnim letovima ili kopnom, dodaje se u saopštenju.
Svijet
2 h0
Svijet
3 h0
Svijet
5 h0
Svijet
6 h0
Najnovije
Najčitanije
14
55
14
48
14
47
14
28
14
18
Trenutno na programu