Drama u Beču: Dva dječaka nestala na putu do škole

U bečkom okrugu Leopoldštat u srijedu ujutru dogodio se dramatičan incident kada je dvoje djece osnovnoškolskog uzrasta nestalo na putu do škole.

Prema dosadašnjim informacijama, dva dječaka starosti sedam i osam godina krenula su u školu oko 7.45, ali tamo nikada nisu stigla. Njihov nestanak brzo je prijavljen, nakon čega je pokrenuta opsežna policijska akcija.

Slučaj je za austrijski portal Heute.at potvrdila kancelarija za štampu policije, ali bez iznošenja detaljnijih informacija o okolnostima nestanka.

Prema nezvaničnim saznanjima tog medija, u centru istrage nalazi se otac djece, državljanin Sirije, koji je pod sumnjom za otmicu. Istražitelji ne isključuju mogućnost da je sa djecom napustio Austriju.

Policija apeluje na građane da svaku informaciju koja bi mogla pomoći u pronalasku djece odmah prijave putem broja za hitne slučajeve 133.

Potraga za dječacima i dalje traje.

Beč je grad u kom prema procjenama živi oko 200.000 Srba.

(Telegraf)