Logo
Large banner

Masovna tuča u Trebinju, "radile" palice i motke

Izvor:

ATV

27.02.2026

12:03

Komentari:

0
Масовна туча у Требињу, "радиле" палице и мотке

Policija je privela tri lica, među kojima i jednog maloljetnika, nakon tuče koja se juče dogodila u Ulici vojvode Karađorđa u Trebinju.

"Policijski službenici Policijske stanice Trebinje su identifikovali i lišili slobode lica inicijala L.R., D.G. i jedno maloljetno lice zbog počinjenog prekršaja „Tuča i fizički napad“. Policijski službenici su oko 15,10 časova zaprimili prijavu da je u Ulici vožda Karađorđa u Trebinju narušen javni red i mir tučom između više lica", saopšteno je iz policije.

Kako ATV nezvanično saznaje, u tuči je učestvovalo najmanje 10 lica, koji su nosili fantomke, palice, motke i baklje.

O događaju je obaviješteno Okružno javno tužilaštvo u Trebinju koje se izjasnilo da u predmetnom događaju nema elemenata krivičnog djela.

Podijeli:

Tagovi :

Trebinje

masovna tuča

Navijači

Komentari (0)
Large banner

Više iz rubrike

Судска полиција Републике Српске, Врховни суд Републике Српске

Hronika

HVO-ov mučitelj iz logora u Derventi osuđen na tri i po godine zatvora

3 h

2
Добојлија са потјернице ухапшен са бијелим прахом

Hronika

Dobojlija sa potjernice uhapšen sa bijelim prahom

3 h

0
Испред куће Славена Јелића, предсједника Скупштине града Теслић, је дошло до експлозије у којој, нико није повријеђен

Hronika

Oglasila se policija o eksploziji kod kuće Slavena Jelića

3 h

0
Ухапшен Бањалучанин, пијан возио кроз Господску улицу!

Hronika

Uhapšen Banjalučanin, pijan vozio kroz Gospodsku ulicu!

3 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

14

55

Potresno svjedočanstvo oca Živka Kneževića o pogibiji sina Brace: "I sada ga sanjam"

14

48

Dodik sa Gojkovićevom: Jačanje jedinstva srpskog naroda, temelj naše politike

14

47

CIK BiH potvrdila: Opština dobila novog načelnika

14

28

Ovo su parovi osmine finala Lige Evrope i Lige Konferencija

14

18

Protest u Sarajevu: Demonstranti pozivaju radnike Tužilaštva KS da otvore prozore

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner