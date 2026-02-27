Masovna tuča u Trebinju, "radile" palice i motke

Policija je privela tri lica, među kojima i jednog maloljetnika, nakon tuče koja se juče dogodila u Ulici vojvode Karađorđa u Trebinju.

"Policijski službenici Policijske stanice Trebinje su identifikovali i lišili slobode lica inicijala L.R., D.G. i jedno maloljetno lice zbog počinjenog prekršaja „Tuča i fizički napad“. Policijski službenici su oko 15,10 časova zaprimili prijavu da je u Ulici vožda Karađorđa u Trebinju narušen javni red i mir tučom između više lica", saopšteno je iz policije.

Kako ATV nezvanično saznaje, u tuči je učestvovalo najmanje 10 lica, koji su nosili fantomke, palice, motke i baklje.

O događaju je obaviješteno Okružno javno tužilaštvo u Trebinju koje se izjasnilo da u predmetnom događaju nema elemenata krivičnog djela.