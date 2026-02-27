HVO-ov mučitelj iz logora u Derventi osuđen na tri i po godine zatvora

Autor:Ognjen Matavulj
27.02.2026
11:39
Komentari:0
Vrhovni sud Republike Srpske potvrdio je presudu Dejanu Tošiću iz Županje u Hrvatskoj i pravosnažno ga osudio na tri i po godine zatvora zbog ratnog zločina nad srpskim civilima u Derventi 1992. godine.
Presuda je izrečena nakon što je sudsko vijeće odbilo žalbe tužilaštva i odbrane kao neosnovane i potvrdilo prvostepenu presudu koju je izrekao Okružni sud u Doboju.
U presudi se navodi da je Tošić kao pripadnik 103. brigade Hrvatskog vijeća odbrane (HVO) Derventa počinio ratni zločin protiv civilnog stanovništva. Zločini su počinjeni od aprila do juna 1992. godine nad zarobljenim srpskim civilima koji su mučeni i premlaćivani u logorima koji su se nalazili u zgradi bivšeg Doma JNA i vojnom skladištu Rabić u Derventi.
U presudi je pobrojano koga je i kako Tošić tukao, zajedno sa drugim pripadnicima HVO-a. Pored udaraca nogom pojedine zatvorenike je mlatio improvizovanim bičem, jednog je grkljanom razbijene flaše udario u nos...
”Prema oštećenom L.P. nečovječno je postupao narušavajući njegov tjelesni integritet na način da mu je zadao više udaraca šakom u glavu i nogama u predio genitalija, nakon čega mu je stavio u usta konopac vezan na čvorove, prisiljavajući ga da zagrize konopac i da na koljenima hoda četveronoške po prostoriji. Dok je optuženi išao ispred njega, držeći konopac, a za to vrijeme drugi za sada nepoznati pripadnici HVO-a su jahali oštećenog i čizmama ga udarali u predjelu bubrega, a palicama i šakama po glavi”, navodi se, između ostalog, u presudi.
Opisano je i kako je narušavao tjelesni integritet P.N. koga je odvodio u odvojenu prostoriju i tukao nogama, rukama, pendrekom i improvizovanim bičem na kome su se nalazile metalne kuglice. Istu žrtvu je, pod prijetnjom oružjem, prisiljavao da stavi ruku u mašinu sa željeznim zupcima, prijeteći mu da će ostati bez prstiju. Nečovječno je postupao i prema M.B. kojem je prislonio nož na glavu i prisilo ga da golim rukama očisti toalet.
Tošić je duže od decenije bio nedostupan istražnim organima i uhapšen je u aprilu prošle godine na osnovu potjernice.
