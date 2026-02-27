Logo
Detalji eksplozije u Tesliću: Bomba aktivirana automobilom?

Izvor:

ATV

27.02.2026

12:19

Komentari:

0
Детаљи експлозије у Теслићу: Бомба активирана аутомобилом?
Foto: ATV

Naprava koja je eksplodirala u Tesliću bila je podmetnuta na putu koji je oko 200-300 metara udaljen od kuće Slavena Jelića, predsjednika Skupštine grada Teslića i najvjerovatnije je aktivirana automobilom.

Prvi rezultati istrage ukazuju da je naprava bila postavljena u konzervu, te je pomoću kočića i žice, koja je prevučena preko puta, podmetnuta tako da se aktivira kada se pređe preko žice.

policija rs

Hronika

Drama u Tesliću: Eksplozija pred kućom predsjednika Skupštine grada

”Jelić je ujutro vozio dijete u školu i točkovima je prešao preko žice. Međutim, nije odmah došlo do eksplozije, već tek naknadno kada na putu nije bilo nikoga. Nakon što je odvezao dijete Jelić se vratio i sve prijavio policiji”, kaže izvor ATV-a.

Експлозија Славен Јелић Теслић

Hronika

Oglasila se policija o eksploziji kod kuće Slavena Jelića

U eksploziji niko nije povrijećen, niti je na Jelićevom automobilu pričinjena šteta.

Na licu mjesta okončan je uviđaj, koji je izvršila kriminalistička policija PU Doboj. U toku je rad na utvrđivanju svih okolnosti ovog slučaja.

Komentari (0)
