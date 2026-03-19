Stav Srpske o NATO alijansi odavno jasan: Partnerstvo da, članstvo ne!

Program reformi jasno kaže da je riječ o saradnji i da se njome ne prejudicira članstvo u NATO. To je morala ponoviti Željka Cvijanović Denisu Bećiroviću koji je po ko zna koji put rekao da se BiH nalazi pred članstvom NATO-a.

"Reći da smo na korak do članstva u NATO savezu ili da su ispunjeni svi uslovi da BiH dobije poziv za članstvo je neozbiljno. I zamjenica generalnog sekretara NATO saveza Radmila Šekerinska je svojom izjavom vratila g. Bećirovića u realnije vode, ukazujući da je za to prvo neophodno obezbijediti unutrašnji konsenzus u domaćim institucijama, te preduzeti i ostale formalne korake. Tako da mi izjava g. Bećirovića više liči na temu koju je pogodno plasirati u predizbornoj godini, a ne nešto što ukazuje na stvarno stanje stvari", rekla je srpski član Predsjedništva BiH.

Na unutrašnjem planu u okviru BiH ima puno manipulacija i čestih nastojanja da se zaobiđu komentari ili stavovi srpskih predstavnika. Takav je slučaj i sada sa Bećirovićem.

"Ja bih još jednom napomenuo da imamo zajednički korektnu saradnju sa NATO štabom ovdje u Sarajevu ali i generalno sa Alijansom i da su i oni više puta ponovili da oni ne prejudiciraju članstvo BiH u NATO već da će odluku o tome donositi domaći političari. Takođe, veoma je opasna izjava gospodina Bećirovića u kojoj je on rekao da odluku o članstvu u NATO neće donositi narodi već institucije", kaže Aleksandar Goganović, zamjenik ministra odbrane u Savjetu ministara BiH.

Bećirović iznosi stavove i želje bošnjačkog naroda u BiH, i to mu niko ne može zabraniti, ali njegove izjave nemaju vezu sa realnim stanjem, kaže poslanik SNSD-a u PDPS BiH.

"Oni stalno govore da program reformi podrazumijeva članstvo u NATO, a u stvari to znamo i potvrđeno je da to nije tačno jer to ne prejudicira članstvo u NATO, jedino saradnju i to je jedino što je istina. A ono što Bećirović kaže u javnosti je možda želja njegova, njegove partije, Bošnjaka, ali to nije želja Srba", rekao je Milorad Kojić, poslanik SNSD-a u Predstavničkom domu Parlamentarne skupštine BiH.

Srpska se godinama uspješno odupire pritiscima da BiH postane članica NATO-a. Čak su i u NATO savezu istakli da sa BiH imaju samo saradnju, jer im je jasan stav Republike Srpske.

"Evidentno je da sve političke stranke u Sarajevo žele da BiH postane članica NATO-a i na tome rade već godinama, decenijama. Denis Bećirović je u posjeti Briselu jasno dao do znanja svima u BiH da ne poštuje odluku srpskog naroda i da će se protiv te odluke boriti", kaže Srđan Perišić, profesor geopolitike.

Još uvijek su svježe rane od NATO bombardovanja Republike Srpske i Srbije. Srpska nikada neće zaboraviti da su snage NATO-a bacile su na Republiku Srpsku 1.026 bombi, među kojima 13 krstarećih raketa tipa "tomahavk", dok je ukupna težina bačenog eksploziva iznosila oko 10.000 tona. Zbog toga je jasno kakav je stav Srpske prema članstvu BiH u NATO.