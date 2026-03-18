Cvijanović: Poruke Bećirovića da smo na korak do članstva u NATO-u predizborne i neozbiljne

Član Predsjedništva BiH Željka Cvijanović poručila je da su tvrdnje o skorom članstvu NATO neozbiljne, kritikujući izjave Denisa Bećirovića iz Brisela i naglašavajući da za takav iskorak još ne postoji unutrašnji konsenzus u BiH.

"Reći da smo na korak do članstva u NATO savezu ili da su ispunjeni svi uslovi da BiH dobije poziv za članstvo je neozbiljno", poručila je za Juronjuz BiH srpski član Predsjedništva Bosne i Hercegovine Željka Cvijanović u reakciji na poruke predsjedavajućeg Predsjedništva Denisa Bećirovića, koje je slao iz Brisela tokom dvodnevne zvanične posjete.

Prva zvanična posjeta nakon preuzimanja predsjedavanja, Bećiroviću je bio Brisel, gd‌je je održao sastanke sa zamjenicom generalnog sekretara NATO-a, predsjedavajućim vojnog komiteta NATO-a, predsjednikom Evropskog savjeta i potpredsjednicom Evropske Komisije.

U saopštenjima nakon sastanaka, Bećirović je ponavljao riječi "buduće punopravno članstvo BiH u NATO savezu", institucionalni konsenzus o tome i napredak u ispunjavanju uslova za dobijanje poziva za članstvo, među kojima je istakao usvajanje Reformske agende za 2025. u Savjetu ministara.

Cvijanovićeva ističe da je još prije mjesec odgovarala na Bećirovićeve identične izjave...

"I zamjenica generalnog sekretara NATO saveza Radmila Šekerinska je svojom izjavom vratila g. Bećirovića u realnije vode, ukazujući da je za to prvo neophodno obezbijediti unutrašnji konsenzus u domaćim institucijama, te preduzeti i ostale formalne korake. Tako da mi izjava g. Bećirovića više liči na temu koju je pogodno plasirati u predizbornoj godini, a ne nešto što ukazuje na stvarno stanje stvari. Osim toga, Program reformi jasno kaže da je riječ o saradnji i da se njome ne prejudicira članstvo u NATO. Smatram da je ta saradnja dobra i do sada nisam vid‌jela ni jedan pritisak od strane NATO koji bi otežao tu saradnju. Međutim, na unutrašnjem planu u okviru BiH ima puno manipulacija i čestih nastojanja da se zaobiđu komentari ili stavovi srpskih predstavnika, ali i to uspješno rješavamo", istakla je Cvijanovićeva.