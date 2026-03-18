Novinar iz FBiH nazvao srpske poslanike četnicima: Podnesena krivična prijava protiv Ahmetaševića

Autor:

ATV

18.03.2026

14:25

Komentari:

1
Ермин Ахметовић, новинар из ФБиХ српске посланике назвао четницима
Foto: Screenshot

Novinar Hajat televizije iz FBiH Ermin Ahmetašević nazvao je poslanike SNSD-a u Predstavničkom domu PSBiH četnicima nakon čega su Sanja Vulić i Milorad Kojić podnijeli Tužilaštvu BiH krivičnu prijavu.

Prijava je podnesena zbog, kako se navodi, izazivanja nacionalne, rasne i vjerske mržnje, razdora i netrpeljivosti.

U prijavi se ističe da je Ahmetović 16. marta 2026. godine, tokom rasprave o izmjenama Zakona o akcizama, izrekao uvredljive kvalifikacije na račun poslanika, nazvavši ih "pravim četnicima".

Takođe se navodi da je u kasnijem razgovoru u holu, komentarišući napad na motociklistu iz Srbije u Sarajevu, rekao "neka je".

"O svemu navedenom tokom pres konferencije poslanika Sanje Vulić i Milorada Kojića, obavijestio nas je novinar RTRS Branka Kusmuk, na način da nam je postavila pitanje vezano za izrečene uvredljive kvalifikacije, na koje su poslanici počeli da odgovaraju, ali uz ometanje prijavljenog, a koje se nastavilo u holu Parlamentarne skupštine BiH, kom prilikom je u raspravi poslanika sa prijavljenim, na temu motocikliste iz Srbije koji je pretučen u Sarajevu, samo zato što je nosio majicu sa srpskom trobojkom, prijavljeni rekao sledeće riječi: 'neka je'", ističe se u prijavi.

Ацо Ђукановић

Region

"Pet milion evra nije dovoljno za puštanje na slobodu Aca Đukanovića"

Takođe, predlažu da Tužilaštvo, u skladu sa ZKP BiH, hitno izda naredbu za izuzimanje video zapisa koje su zabilježile kamere televizija prisutnih u holu Parlamentarne skupštine BiH, zbog opasnosti od njihovog brisanja.

"Na okolnosti izrečenog prema poslanicima, "četnici pravi", predlažemo da se saslušaju svi novinari iz novinarske sobe, kao i novinari koji su bili u holu. Navedenim izjavama, Ermin Ahmetović je počinio krivično djelo izazivanje nacionalne, rasne i vjerske mržnje, razdora i netrpeljivosti", stoji u prijavi.

Sanja Vulić

Milorad Kojić

Krivična prijava

Ermin Ahmetašević

FBiH

četnici

Komentari (1)
Više iz rubrike

Нова наредба о провођењу истраге у предмету ''Доња Јабланица''

BiH

Nova naredba o provođenju istrage u predmetu ''Donja Jablanica''

2 h

0
Напад на Србе у Сарајеву

BiH

Otvoren govor mržnje prema Srbima u Sarajevu

21 h

0
Граница аутобус ауто

BiH

Savjet ministara adresa za rješavanje problema vozača u Šengen zoni

21 h

0
Дебакл у Бриселу: Руте одбио да се састане са Денисом Бећировићем

BiH

Debakl u Briselu: Rute odbio da se sastane sa Denisom Bećirovićem

1 d

4
  • Najnovije

  • Najčitanije

16

39

"Izbošću te dok spavaš": Pravoslavni mitropolit teško optužio suprugu

16

38

Potvrđeno: "Obustavljamo vojne operacije"

16

23

O najgorem autu u istoriji upravo je snimljen film: Jugo ponovo u Americi

16

23

Slučaj Krunić: Vrhovni sud prihvatio iskaz u čiju istinitost sumnja

16

14

"Tempirana bomba": Ako padnu ova postrojenja, milioni će se suočiti sa haosom

