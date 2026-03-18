Novinar iz FBiH nazvao srpske poslanike četnicima: Podnesena krivična prijava protiv Ahmetaševića

Novinar Hajat televizije iz FBiH Ermin Ahmetašević nazvao je poslanike SNSD-a u Predstavničkom domu PSBiH četnicima nakon čega su Sanja Vulić i Milorad Kojić podnijeli Tužilaštvu BiH krivičnu prijavu.

Prijava je podnesena zbog, kako se navodi, izazivanja nacionalne, rasne i vjerske mržnje, razdora i netrpeljivosti.

U prijavi se ističe da je Ahmetović 16. marta 2026. godine, tokom rasprave o izmjenama Zakona o akcizama, izrekao uvredljive kvalifikacije na račun poslanika, nazvavši ih "pravim četnicima".

Takođe se navodi da je u kasnijem razgovoru u holu, komentarišući napad na motociklistu iz Srbije u Sarajevu, rekao "neka je".

"O svemu navedenom tokom pres konferencije poslanika Sanje Vulić i Milorada Kojića, obavijestio nas je novinar RTRS Branka Kusmuk, na način da nam je postavila pitanje vezano za izrečene uvredljive kvalifikacije, na koje su poslanici počeli da odgovaraju, ali uz ometanje prijavljenog, a koje se nastavilo u holu Parlamentarne skupštine BiH, kom prilikom je u raspravi poslanika sa prijavljenim, na temu motocikliste iz Srbije koji je pretučen u Sarajevu, samo zato što je nosio majicu sa srpskom trobojkom, prijavljeni rekao sledeće riječi: 'neka je'", ističe se u prijavi.

Takođe, predlažu da Tužilaštvo, u skladu sa ZKP BiH, hitno izda naredbu za izuzimanje video zapisa koje su zabilježile kamere televizija prisutnih u holu Parlamentarne skupštine BiH, zbog opasnosti od njihovog brisanja.

"Na okolnosti izrečenog prema poslanicima, "četnici pravi", predlažemo da se saslušaju svi novinari iz novinarske sobe, kao i novinari koji su bili u holu. Navedenim izjavama, Ermin Ahmetović je počinio krivično djelo izazivanje nacionalne, rasne i vjerske mržnje, razdora i netrpeljivosti", stoji u prijavi.