Fico automobilom stiže u Moskvu

Slovački premijer Robert Fico će vjerovatno putovati u Moskvu automobilom kako bi prisustvovao proslavi Dana pobjede nad fašizmom 9. maja, saopštio je poljski diplomatski izvor.

"Apsolutno je jasno da nijedna od zemalja kojima su podneseni zahtjevi neće dozvoliti slovačkom premijeru da leti u Moskvu preko njihovog vazdušnog prostora. Teoretska ruta preko Mađarske, Rumunije i Crnog mora je veoma dugačka. Prema dostupnim informacijama, odlučeno je da se u Moskvu putuje automobilom", rekao je izvor.

On je naveo da bi kopnena ruta prolazila kroz Poljsku i Bjelorusiju.

"Takav kopneni put, za razliku od vazdušnog saobraćaja, ne zahtijeva dozvolu vlasti i teško je spriječiti premijera Fica da putuje u Moskvu automobilom", objasnio je izvor.

Svijet Fico: Rusi kleče samo kada vežu pertle

Fico je ranije izjavio da Litvanija i Letonija neće dozvoliti avionu slovačke Vlade da pređe njihov vazdušni prostor kako bi letio u Moskvu na proslavu Dana pobjede.

Ministar spoljnih poslova Estonije Margus Cahkna rekao je da će ta baltička zemlja ponovo odbiti pristup Ficovom avionu, kao i prošle godine. Varšava formalno razmatra njegov zahtjev za prolaz kroz vazdušni prostor, ali je ministar spoljnih poslova Radoslav Sikorski kasnije rekao da to pitanje nije na dnevnom redu.

Fico je ranije rekao da planira da položi cvijeće na Grob neznanom junaku tokom posjete Moskvi, u znak počasti sovjetskim vojnicima koji su poginuli boreći se za oslobođenje Slovačke od nacističkih trupa.