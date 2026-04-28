Fico automobilom stiže u Moskvu

28.04.2026 18:14

Словачки премијер Роберт Фицо, десно, разговара са пољским премијером Доналдом Туском по доласку на самит ЕУ у Никозији, на Кипру, у петак, 24. априла 2026. године.
Slovački premijer Robert Fico će vjerovatno putovati u Moskvu automobilom kako bi prisustvovao proslavi Dana pobjede nad fašizmom 9. maja, saopštio je poljski diplomatski izvor.

"Apsolutno je jasno da nijedna od zemalja kojima su podneseni zahtjevi neće dozvoliti slovačkom premijeru da leti u Moskvu preko njihovog vazdušnog prostora. Teoretska ruta preko Mađarske, Rumunije i Crnog mora je veoma dugačka. Prema dostupnim informacijama, odlučeno je da se u Moskvu putuje automobilom", rekao je izvor.

On je naveo da bi kopnena ruta prolazila kroz Poljsku i Bjelorusiju.

"Takav kopneni put, za razliku od vazdušnog saobraćaja, ne zahtijeva dozvolu vlasti i teško je spriječiti premijera Fica da putuje u Moskvu automobilom", objasnio je izvor.

Fico: Rusi kleče samo kada vežu pertle

Fico je ranije izjavio da Litvanija i Letonija neće dozvoliti avionu slovačke Vlade da pređe njihov vazdušni prostor kako bi letio u Moskvu na proslavu Dana pobjede.

Ministar spoljnih poslova Estonije Margus Cahkna rekao je da će ta baltička zemlja ponovo odbiti pristup Ficovom avionu, kao i prošle godine. Varšava formalno razmatra njegov zahtjev za prolaz kroz vazdušni prostor, ali je ministar spoljnih poslova Radoslav Sikorski kasnije rekao da to pitanje nije na dnevnom redu.

Fico je ranije rekao da planira da položi cvijeće na Grob neznanom junaku tokom posjete Moskvi, u znak počasti sovjetskim vojnicima koji su poginuli boreći se za oslobođenje Slovačke od nacističkih trupa.

Pročitajte više

Виктор Орбан

Svijet

Orban neće prisustvovati neformalnom sastanku Evropskog savjeta

1 sedm

2
Фицо потврдио: Идем у Москву на прославу Дана побједе

Svijet

Fico potvrdio: Idem u Moskvu na proslavu Dana pobjede

3 sedm

0
Роберт Фицо

Svijet

Fico: Odmah ukinuti sankcije i nastaviti dijalog sa Rusijom

3 sedm

0
Виктор Орбан

Svijet

Simić: Orbanu spremaju obojenu revoluciju, što je prijetnja za cijeli Balkan

3 sedm

0

Više iz rubrike

Беба

Svijet

Stopa nataliteta niža nego u Drugom svjetskom ratu

1 h

0
Зашто Емирати излазе из ОПЕК-а након 60 година? "Једва чекају испумпавати више нафте"

Svijet

Zašto Emirati izlaze iz OPEK-a nakon 60 godina? "Jedva čekaju ispumpavati više nafte"

1 h

0
Војник стоји на стражи поред угљенисаног возила након што је запаљено, у Коинцију, држава Мичоакан, Мексико, у недјељу, 22. фебруара 2026. године, након смрти вође картела Халиско Нова генерација, Немесија Осегере, познатог као „Ел Менчо“.

Svijet

Haos u Meksiku nakon hapšenja vođe kartela

3 h

0
Председник Доналд Трамп одлази након говора на догађају за националне шампионе NCAA у државној трпезарији Беле куће, у уторак, 21. априла 2026. године, у Вашингтону.

Svijet

Tramp: Iran nas obavijestio da je u stanju kolapsa

3 h

0

