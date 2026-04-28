Haos u Meksiku nakon hapšenja vođe kartela

28.04.2026 16:36

Војник стоји на стражи поред угљенисаног возила након што је запаљено, у Коинцију, држава Мичоакан, Мексико, у недјељу, 22. фебруара 2026. године, након смрти вође картела Халиско Нова генерација, Немесија Осегере, познатог као „Ел Менчо“.
Meksičke specijalne snage uhapsile su vođu kartela Audiasa Floresa Silvu, što je izazvalo talas nasilja u ovoj državi, prenosi Anadolija.

Floresa Silvu, poznatog kao El Žardinero, identifikovale su prije nekoliko mjeseci meksičke obavještajne službe kao vjerovatnog nasljednika Nemesija Osegere Servantesa, poznatijeg kao El Menčo, vođe moćnog kartela Halisko Nova generacija (CJNG), kojeg su meksičke trupe ubile 22. februara.

Nakon hapšenja Floresa Silve, lokalni mediji izvijestili su o paljenju vozila i poslovnih objekata u Najaritu i Jalisku, koji su priznata uporišta CJNG-a.

Htio pobjeći kroz cijev

Nasilje je prijavljeno u najmanje šest opština, gd‌je su vlasti savjetovale građanima da ostanu u svojim domovima.

Prema zajedničkom saopštenju meksičke mornarice, Sekretarijata za bezbjednost i Kancelarije glavnog tužioca, Flores Silva je priveden dok je pokušavao pobjeći kroz drenažnu cijev u svojoj sigurnoj kući u Najaritu, obalnoj državi u zapadnom Meksiku.

Meksičke bezbjednosne agencije, uz podršku obavještajnih podataka američkih agencija, pratile su njegovo kretanje 19 mjeseci prije nego što su ga satjerale u ćošak u maloj zajednici El Mirador.

Uprkos tome što je Flores Silva imao obezbjeđenje od 60 ljudi i 30 vozila, meksičke snage su ga uspjele uhvatiti bez prolijevanja krvi, navodi se u izvještajima.

"Operacija je izvedena hirurškom preciznošću, bez potrebe za ispaljivanjem ijednog metka, bez smrtnih slučajeva, povreda ili kolateralne štete", navodi se u saopštenju.

Raspisane potjernice

Za Floresom Silvom su raspisane potjernice u Meksiku jer se smatra jednim od glavnih pokretača nasilja u zemlji.

On se takođe suočava sa nalogom za ekstradiciju u SAD zbog svoje uloge u proizvodnji i trgovini narkoticima.

Vlada SAD je nudila nagradu od pet miliona dolara za njegovo hapšenje, prenosi Telegraf.

Putem svog X naloga, kompanije sa sjedištem u SAD, američki ambasador u Meksiku Ronald Džonson pohvalio je hapšenje kriminalnog vođe, prenosi Euronjuz.

"Hapšenje Audiasa Floresa Silve El Žardinera, ključnog vođe nasilnog CJNG-a, označava važan korak protiv onih koji profitiraju od fentanila i pokreću nasilje u našim zajednicama", napisao je on.

У пуцњави код пирамида Теотихуацан, познатог археолошког налазишта и једне од најпосјећенијих туристичких атракција у Мексику, убијена је најмање једна особа, нападач је након тога починио самоубиство.

Snimljen trenutak pucnjave na piramidi u Meksiku: Ubijena jedna osoba, najmanje četiri ranjene

