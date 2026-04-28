Norvešku trese slučaj Epstin: Pod istragom sve više ljudi

Norveška i francuska policija pokrenule su zajedničku istragu protiv istaknute norveške diplomatkinje Mone Jul i njenog supruga Terjea Red-Larsena zbog sumnje na korupciju povezanu sa pokojnim američkim seksualnim prestupnikom Džefrijem Epštajnom.

Zajednički istražni tim formiran je između norveške jedinice za ekonomski kriminal i francuskih vlasti, piše Euronjus .

Zajednički istražni tim

„Zajednički istražni tim (JIT) je osnovan između Okorima i francuskih vlasti u okviru istrage protiv Mone Jul i Terjea Red-Larsen-a, kao i u vezi sa posebnim slučajem koji se vodi u Francuskoj“, rekao je Okokrim u ponedJeljak, ne navodeći detalje francuske istrage.

„Takav tim će značajno olakšati i ubrzati međunarodnu saradnju. Okokrim i Francuska više neće morati da šalju novi zahtijev svaki put kada im zatrebaju informacije iz druge zemlje“, objasnila je viša državna tužiteljka Marijana Bender u imejlu za AFP.

Francuska strana istrage

U Francuskoj je već pokrenuto nekoliko istraga o mogućim finansijskim pronevjerama osoba pomenutih u Epštajnovim dokumentima. Jedna od njih je protiv diplomate Fabrisa Ajdana, koji je radio u Ujedinjenim nacijama od 2006. do 2013. godine.

Ajdan je bio pomoćnik Terjea Red-Larsena, dok je ovaj drugi, prema riječima tadašnjeg francuskog predstavnika pri UN, bio honorarni specijalni izaslanik generalnog sekretara UN od 2005. do 2016. godine.

Šta se istražuje?

Norveška policija je u februaru objavila da istražuje da li je Mona Jul „primala beneficije povezane sa svojom pozicijom“. U to vrijeme, 2010-ih, bila je šefica odjeljenja u norveškom Ministarstvu spoljnih poslova, a kasnije ambasadorka u Ujedinjenom Kraljevstvu. Upravo je tokom tog perioda, prema izvještajima medija zasnovanim na Epštajnovim dokumentima, par imao aferu sa osuđenim seksualnim prestupnikom.

Prema pisanju norveških medija, policija istražuje finansijsku pomoć koju je par navodno dobio za kupovinu stana u Oslu 2018. godine po cijeni nižoj od tržišne. Pod istragom su i putovanje na Epštajnovo privatno ostrvo 2011. godine i plaćanje usluga kućne nege za Red-Larsen.

Pored toga, norveški mediji su objavili da je Epštajn, koji je umro u zatvoru 2019. godine dok je čekao suđenje za trgovinu ljudima u svrhu seksualne eksploatacije, navodno ostavio 10 miliona dolara (8,5 miliona evra) djeci para u svom testamentu.

Ko su Mona Juul i Terje Rod-Larsen?

Mona Jul (67) i Terje Red-Larsen (78) poznati su po svojim ključnim ulogama u tajnim izraelsko-palestinskim pregovorima koji su doveli do sporazuma iz Osla početkom 1990-ih. Par negira sve krivične optužbe.

(indeks)