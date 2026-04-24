Slučaj Epstin pod sve većom lupom! Provjerava se rad ministarstva pravde

24.04.2026 07:19

Foto: Tanjug/AP Photo/Jon Elswick

Interna revizija Ministarstva pravde pokreće pregled načina postupanja sa dokumentima i fajlovima vezanim za Džefrija Epštajna, dok se kontroverza oko slučaja pokojnog osuđenog seksualnog prestupnika nastavlja.

Generalni inspektor će se fokusirati na „identifikaciju, prikupljanje i izradu relevantnog materijala“, procese cenzure i uskraćivanja informacija i način na koji je ministarstvo rješavalo probleme nakon objavljivanja dokumenata, navodi se u saopštenju objavljenom u četvrtak, kako javlja CNN .

Kritika Kongresa

Objavljivanje opsežnih dokumenata prikupljenih tokom istraga vezanih za Epštajna naložio je Kongres kroz zakon usvojen krajem prošle godine. Neki zakonodavci su kritikovali Ministarstvo pravde zbog prekomerne cenzure dokumenata i praćenja njihovih pretraga dok su pregledali necenzurisane verzije.

„Ove ljude treba javno odvesti u zatvor, sa lisicama na nogama, i dok to ne vidimo u ovoj zemlji, nemamo funkcionalan pravosudni sistem“, rekao je u martu za BBC republikanski predstavnik Tomas Masi, jedan od autora zakona o Epštajnovim dokumentima.

Гислејн Максвел-20032026

Svijet

Moguće pomilovanje za Gislejn Maksvel ako progovori o Epstinu

Kongres je usvojio Zakon o transparentnosti dosijea Epštajna u novembru nakon što Ministarstvo pravde više puta nije ispunilo obećanja o objavljivanju informacija. To uključuje materijale koje nije posjedovalo, kao što je dugo pričana lista kontakata i saradnika za koju je sada već bivša državna tužiteljka Pam Bondi početkom prošle godine tvrdila da je na njenom stolu i da je spremna da je objavi.

Lista klijenata

Ta lista nikada nije objavljena, a odjeljenje nije podiglo optužnicu ni protiv koga osim Epštajna i njegove saradnice Gislen Maksvel. Predsjednik Donald Tramp je otpustio Bondi ranije ove godine, djelimično zbog njenog kontinuiranog lošeg vođenja istrage o Epštajnu.

Vršilac dužnosti državnog tužioca Tod Blanš, koji je preuzeo dužnost nakon Bondijeve smjene, tvrdio je na konferenciji za novinare ovog mjeseca da je novo rukovodstvo Ministarstva pravde u Trampovom drugom mandatu „znatno transparentnije“ od prethodnih administracija.

Ipak, Blanš je pokušala da skandal sa Epštajnom pomjeri u prošlost. „Mislim da koliko god su Epštajnovi dosijei bili dio rada ovog odjeljenja prošle godine, ne bi trebalo da budu dio bilo čega u budućnosti“, rekla je Blanš u intervjuu za Foks njuz ranije ove godine.

Кир Стармер

Svijet

Starmer: Nisam trebao imenovati Pitera Mandelsona za ambasadora

„Nisam siguran da u potpunosti razumijete kako se ljudi osjećaju povodom ovoga“, odbrusio je voditelj Foks njuza Džesi Voters na Blanšine odgovore o slučaju Epštajn.

Slučaj Gislen Maksvel

Generalni inspektor Ministarstva pravde je prethodno zaključio da je Epštajn izvršio samoubistvo u svojoj zatvorskoj ćeliji 2019. godine. Gislejn Maksvel, njegova dugogodišnja partnerka, služi 20-godišnju kaznu zbog svoje uloge u zavjeri za regrutovanje maloljetnika radi seksualnog zlostavljanja.

Blanš je upoznala Maksvela prošle godine na Floridi. Dobila je ograničen imunitet kako bi razgovarala o svom krivičnom slučaju, ali joj nije obećana nikakva druga pogodnost u zamjenu za svjedočenje, prema transkriptu koji je objavilo Ministarstvo pravde.

Međutim, Maksvel je ubrzo nakon završetka intervjua prebačena u zatvorski logor minimalnog obezbeđenja. Ministarstvo pravde je saopštilo da njen premještaj nije bio povezan sa sastankom sa Blanš.

(indeks)

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Pročitajte više

Меланија Трамп

Svijet

Ko je Amanda Ungaro koja prijeti Melaniji i naziva je kuč*om

1 sedm

0
Принц Вилијам и принцеза Кејт

Svijet

"Princ Vilijam zvao Endrua nakon što su mu oduzete titule"

2 sedm

0
Бил Гејтс амерички је бизнисмен, филантроп, инвеститор и програмер

Svijet

Bil Gejts o svjedočenju u slučaju Epstin: „Žalim zbog svakog minuta koji sam proveo sa njim“

2 sedm

0
Прва дама Меланија Трамп разговара са новинарима у четвртак, 9. априла 2026. године, у Великом фоајеу Беле куће у Вашингтону.

Svijet

Oglasila se Melanija Tramp: Lažne glasine da prestanu

2 sedm

0

Više iz rubrike

Предсједник САД-а Доналд Трамп

Svijet

Produženo primirje između Libana i Izraela, Tramp poručio kako Tel Aviv zadržava pravo na napade

2 h

0
Пуцњава у тржном центру: Рањено 10 особа, нападачи у бјекству

Svijet

Pucnjava u tržnom centru: Ranjeno 10 osoba, napadači u bjekstvu

3 h

0
Скочила са терасе са троје дјеце

Svijet

Ovo je majka koja je bacila kćerku Mariju sa terase, pa s drugo dvoje djece skočila u smrt

11 h

0
Судија држи чекић у судници

Svijet

Osuđen zbog silovanja državljanke BiH u krugu bolnice: Evo koliku kaznu je dobio

11 h

0

  • Najnovije

10

04

Mehanizam u Hagu: U slučaju Mladića donijeti sudsku odluku na osnovu posebnih okolnosti slučaja

09

41

Predat zahtjev za puštanje generala Mladića na liječenje u Srbiji

09

25

Opština u Srpskoj finansira maturske proslave

09

17

Starinski sok je hit za mršavljenje: Pijte ga svakog dana da biste ubrzali metabolizam

09

13

Tramp planira da pozove Putina na samit u Majamiju

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner