Produženo primirje između Libana i Izraela, Tramp poručio kako Tel Aviv zadržava pravo na napade

Američki predsjednik Donald Tramp potvrdio je nakon sastanka delegacija Izraela i Libana u Bijeloj kući da će se primirje između ove dvije zemlje produžiti za još tri sedmice.

U saopštenju objavljenom na društvenoj mreži Trut Soušal, Tramp je rekao kako su s delegacijama Izraela i Libana razgovarali potpredsjednik Džej Di Vens, državni sekretar Marko Rubio, ambasador SAD-a u Izraelu Majk Hakabi i američki ambasador u Libanu Mišel Isa.

„Sastanak je prošao veoma dobro! Sjedinjene Američke Države će sarađivati s Libanom kako bi mu pomogle da se zaštiti od Hezbolaha. Primirje između Izraela i Libana biće produženo za tri sedmice. Radujem se što ću u bliskoj budućnosti ugostiti premijera Izraela, Bibija Netanjahua, i predsjednika Libana, Džozefa Auna. Bila mi je velika čast biti učesnik ovog vrlo istorijskog sastanka!“, poručio je Tramp.

Tokom razgovora s novinarima u Bijeloj kući, Tramp je ipak poručio kako Izrael ima pravo da i dalje bombarduje ciljeve u Libanu i to u „samoodbrani“.

„Izrael će se morati braniti ako na njih bude pucano... ali će to učiniti pažljivo i biće hirurški precizni“, rekao je Tramp novinarima u Ovalnom kabinetu nakon što je predsjedavao drugom rundom pregovora na nivou ambasadora između Izraela i Libana.

Takođe, rekao je kako Iran mora prestati finansirati Hezbolah.

„Da, to je neophodno“, poručio je.

Ambasador SAD-a u Izraelu Majk Hakabi uporedio je Hezbolah s malim nestašnim djetetom.

„Ako dijete prestane bacati kamenje, komšije se mogu složiti i početi stvarno sarađivati“, naveo je.