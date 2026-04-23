Logo
Large banner

Ovo je majka koja je bacila kćerku Mariju sa terase, pa s drugo dvoje djece skočila u smrt

Autor:

ATV
23.04.2026 22:32

Komentari:

0
Скочила са терасе са троје дјеце
Foto: Screenshot / YouTube

Šestogodišnja djevojčica Marija, koju je majka bacila sa terase stana u Italiji, prije nego što je sa još dvoje djece u naručju skočila sa visine, i dalje se nalazi u kritičnom stanju.

Djevojčica je u srijedu ujutru primljena u bolnicu nakon što ju je majka (46) bacila sa trećeg sprata zgrade u ulici Via Zanoti Bjanko u Katancaru, a potom skočila držeći u rukama bebu staru četiri mjeseca i još jedno dijete od četiri godine.

Majka, beba i mlađe dijete preminuli su na licu mjesta, dok je mala Marija sa teškim povredama hitno prevezena u bolnicu.

Potresni detalji

Hitnu pomoć pozvale su komšije koje su oko pet sati ujutru čule snažan udar, a zatim ugledale četiri nepomična tijela na pločniku. Beba, četvorogodišnje dijete i majka nisu davali znake života, dok je mala Marija još uvijek jedva disala, prenosi "Blic".

Prema informacijama iz istrage, majka je pred zoru probudila djecu, obukla ih kao da ih vodi napolje, a zatim izgovorila molitvu.

Uzela je brojanicu, jedno dijete izvela na terasu i bacila ga, a potom je u naručje uzela drugo dvoje djece i skočila sa visine.

Kada je policija stigla na mjesto zločina, brojanica joj je i dalje bila omotana oko ruke.

Probudio ga krik

Otac djece bio je u stanu u trenutku tragedije. Spavao je dok je njegova supruga, iz još uvijek nepoznatih razloga, počinila ubistvo djece i potom sebi oduzela život.

Probudio ga je vrisak komšija, nakon čega je u šoku istrčao niz stepenice i pokušavao da oživi djecu, neutješno plačući.

"Viđali smo djecu svako jutro. Ovo je tragedija... Djeca su se igrala napolju, davali bismo im slatkiše, ovo je strašno, strašno...", rekle su komšije kroz suze.

Oni navode da je porodica djelovala mirno i povučeno. Za majku kažu da je bila tiha i veoma religiozna osoba. Ističu da je prije nego što je prestala da radi kako bi se posvetila djeci, bila direktorka jednog doma za starije osobe u gradu.

Dodaju da porodica nije imala finansijske probleme niti su primijećene bilo kakve disfunkcionalnosti u odnosima.

Istraga u toku

Gradonačelnik Katancara Nikola Fiorita rekao je da je majka često odlazila u crkvu i bila bliska sa sveštenicima.

"Ovdje nije bilo riječi o nekoj teškoj porodičnoj situaciji. Zato možemo posumnjati na patnju koja je vjerovatno nevidljiva", rekao je Fiorita.

Istražioci za sada ne sumnjaju u spontani čin, već razmatraju mogućnost da je riječ o unaprijed smišljenom djelu, a među mogućim uzrocima navodi se i postporođajna depresija.

Istraga je i dalje u toku.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Ubistvo

Samoubistvo

Italija

Policija

Komentari (0)
Large banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner